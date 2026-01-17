[헤럴드경제=문영규 기자] 모델 겸 방송인 주우재가 비싼 가격의 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠) 열풍에 “납득이 안된다”며 소신 발언을 내놨다.

주우재는 지난 16일 자신의 유튜브 채널 ‘오늘의 주우재’에 올린 ‘두쫀쿠 유행을 끝내러 왔습니다’라는 제목의 영상에서 “오늘 앞에 있는 것들을 보니까 오만가지 호들갑을 봤지만 거의 역대 최고인 것 같다”고 말했다.

주우재는 “두쫀쿠가 얼마인지 봤더니 지금 가게별로 5000원대, 6000원대, 8000원대까지는 품절이었다”며 “그중 한 알에 1만4900원인 것도 봤다”고 전했다.

그는 “근데 아직 사람들이 이성이 있는지, 그거는 품절이 아니었다. 근데 나머지는 다 품절이었다“고 말했다.

그러면서 두쫀쿠를 들고 “솔직히 말하면 이거 안 먹고 버려도 된다. 궁금하지도 않다”며 “근데 오늘 제작진분들이 핫하디 핫한, 호들갑은 호들갑이고, 콘텐츠는 콘텐츠라고 해서 경험해 보겠다”고 했다.

주우재는 두쫀쿠를 비롯해 두바이 초코 타르트, 두바이 초코 르뱅 쿠키, 두바이 초코 붕어빵, 두바이 초코 소금빵 등 각종 두바이 디저트를 맛봤다.

그는 “제가 볼 땐 두쫀쿠에 5900원까지만 지불할 수 있을 것 같다”며 “오늘 비교해보니까 5000원대까지는 괜찮은 것 같다”고 했다.

하지만 “6000원이 넘어가면 가심비 면에서 많이 떨어지는 것 같다”면서 “아무리 딴 것들이 비싸져도 한입거리 아니냐. (가격이) 약간 납득이 안 된다”고 했다.

주우재는 직접 두쫀쿠를 만들어보기도 했다. 그는 “맛이 얼마나 다른지 한 번 먹어보고 만약 진짜 똑같으면 ‘집에서 해 먹으라’고 하겠다”면서 맛본 후엔 “5900원까지는 시켜드시라”고 했다.

두쫀쿠는 지난 2024년 유행한 두바이 초콜릿에서 영감을 받아 한국에서 탄생한 디저트다. 두바이 초콜릿 주재료인 카다이프(가늘게 만든 중동 지역의 면)와 피스타치오 크림을 버무려 속을 만들고, 이를 코코아 가루를 섞은 마시멜로로 동그렇게 감싼 음식이다. 겉은 쫀득하고 안은 바삭하다. 쿠키로 불리지만 말랑해 떡에 가깝기도 하다.

외신도 주목한 韓 ‘두쫀쿠’ 열풍

외신들도 한국의 두쫀쿠 열풍에 주목했다.

영국 BBC는 14일 ‘두바이 초콜릿에서 영감을 받은 디저트, 한국을 강타하다’라는 제목의 기사에서 “한국인들이 이 쿠키에 얼마나 열광하느냐면, 누군가는 이 디저트를 파는 가게와 재고 상황을 실시간으로 추적할 수 있는 지도까지 만들었다”고 전했다.

BBC는 “걸그룹 아이브 멤버 장원영이 지난해 9월 SNS에 두쫀쿠 사진을 올리면서 화제가 되기 시작했다”고 전했다.

그러면서 “한국에서 두쫀쿠는 정말 잘 팔리고 있다. 평소에는 쿠키, 빵 종류를 잘 취급하지 않는 일식집, 냉면집 등 식당에서도 팔고 있다”며 “철물점이나 청소업체 등도 두쫀쿠로 돈을 벌어야 하는 게 아니냐는 이야기도 온라인에서 오가고 있다”고 한국 매체를 인용해 전했다.

BBC는 한국 언론을 인용해 수백 개의 두쫀쿠가 몇 분 만에 다 팔리고, 주요 재료 가격도 급등하고 있다고 알렸다. BBC는 “현재 가격은 5000~1만원 사이지만 수요가 높아져 가격이 오를 것으로 보인다”고 했다.

편의점 업체 CU가 이 제품을 출시한 사실과 최근 약 180만 개를 판매한 실적도 소개하면서 “일부 매장에선 1인당 구매 수량을 제한하기 시작했다”고 전했다.

다만 인기에 편승해 나타난 ‘가짜 두쫀쿠’ 등에 대해서도 일부 소비자들의 불만이 커지고 있다고 덧붙였다.