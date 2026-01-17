[헤럴드경제=김벼리 기자] 17일 오후 12시53분께 전라남도 함평군 월야면 저온 저장 창고에서 원인이 밝혀지지 않은 불이 났다.

이 불로 60대 남성이 손에 가벼운 화상을 입은 것으로 알려졌다.

소방당국은 인력과 장비 10여대를 동원해 오후 1시43분께 불을 초진했다. 잔불 정리를 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.