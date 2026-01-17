[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 코르티스(CORTIS)가 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 제작진의 신작 애니메이션 OST에 참여한다.

17일 소니 픽쳐스 애니메이션에 따르면, 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 신작 ‘GOAT’의 삽입곡 ‘멘션 미(Mention Me)’의 가창을 맡았다. 음원은 2월 13일 오후 2시(한국시간) 공개된다.

이번 OST엔 코르티스를 비롯해 젤리 롤(Jelly Roll), 브라이언트 반스(Bryant Barnes), 아이라 스타(Ayra Starr) 등 유명 아티스트들이 참여한다.

‘GOAT’는 올해 기대작으로 꼽히는 스포츠 액션 코미디 애니메이션이다. ‘제83회 골든글로브 시상식’(Golden Globe Awards) 2관왕에 오르고 ‘골든(Golden)’ 신드롬을 일으킨 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 제작사와 제작진이 뭉쳤다. 여기에 미국프로농구(NBA) 간판 스타 스테판 커리(Stephen Curry)가 프로듀서로 참여했다.