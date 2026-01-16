해발 1520m 설천봉에서 베이스까지

[헤럴드경제=김희량 기자] 부영그룹 무주덕유산리조트는 17일 오후 12시 국내에서 가장 긴 길이를 자랑하는 6.1km의 ‘실크로드’ 슬로프를 오픈한다고 밝혔다.

무주덕유산리조트는 예년보다 낮은 기온과 집중적인 제설 노력을 바탕으로 실크로드 슬로프를 전년 대비 일주일 앞당겨 개장했다. 덕유산의 수려한 능선을 따라 내려오는 실크로드 슬로프는 국내 슬로프 중 가장 긴 활주 거리를 자랑한다.

슬로프는 해발 1520m의 덕유산 설천봉 정상에서 시작된다. 무주덕유산리조트 관계자는 “구름 사이를 뚫고 내려오는 탁 트인 조망과 함께 산 능선을 따라 흐르는 곡선 코스는 스키어와 스노보더들에게 마치 하늘 위를 나는 듯한 특별한 경험을 선사할 것”이라고 설명했다.

슬로프 중간 지점에는 휴식 공간인 ‘돌체 휴게소’가 운영 중이다. 장거리 라이딩으로 지친 몸을 녹일 수 있는 라면과 어묵 등 다양한 간식이 준비돼 있다. 무주덕유산리조트는 겨울방학을 맞아 어린이 스키강습 프로그램도 운영한다. 전문 강사진과 함께 차별화된 케어 서비스 제공으로 보호자가 안심하고 맡길 수 있는 안전한 강습 환경을 조성했다. 이와 함게 국내 스키장 가운데 유일하게 일반인을 대상으로 한 ‘노르딕 스키스쿨’도 운영 중이다.

또 투숙객들의 보다 높은 만족도를 위해 지난 2019년부터 순차적으로 가족호텔의 침실, 화장실, 주방용품, 객실비품 등을 새단장했다. 건물 외부의 기능성과 안전성을 고려해 기존의 알프스 풍 분위기에 어울리는 자재로 교체하는 등 대대적인 리모델링도 진행한 바 있다.