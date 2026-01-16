[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이가 가정용 의료기기 시장에 본격 진입한다. 코웨이는 16일 신규 의료기기 브랜드 ‘테라솔(Therasol)’을 론칭하고, 첫 제품으로 요실금 치료기 ‘테라솔 U’를 출시했다.

테라솔은 치료를 뜻하는 테라피와 해결책을 의미하는 솔루션을 결합한 브랜드다. 집에서 사용하는 의료기기를 전면에 내세워 가정용 헬스케어 시장을 공략한다는 전략이다.

첫 제품 ‘테라솔 U’는 식품의약품안전처로부터 요실금 치료를 돕는 비이식형 신경근 전기자극 장치와 개인용 온열기 기능을 결합한 의료기기로 허가를 받았다. 기기는 저주파 전기자극으로 골반저근을 수축·이완시켜 요실금 증상 완화를 돕는다. 하루 15분, 앉아 있는 것만으로 케겔운동 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.

기기는 6개 자극점과 3쌍 채널 구조를 적용했다. 치료 모드는 초·중·상급 3단계로 구성됐고, 자극 강도는 1~99단계까지 조절할 수 있다. 회음부와 엉덩이 부위에 자극을 집중 전달하는 힙 자극 모드도 탑재됐다.

온열 기능도 포함됐다. 최고 39℃까지 설정 가능하며 자동 예열 기능을 지원한다. 전용 거치대를 통해 충전과 보관을 동시에 할 수 있도록 설계했다.

코웨이는 테라솔 U를 렌탈과 일시불 방식으로 판매한다. 제품 정보와 구매는 코웨이닷컴과 코웨이갤러리, 실시간 코디매칭 서비스를 통해 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 “테라솔은 가정에서 전문적인 헬스케어를 제공하는 브랜드”라며 “요실금 치료기를 시작으로 가정용 의료기기 라인업을 확대할 것”이라고 말했다.