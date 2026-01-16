[헤럴드경제=채상우 기자] 교통 민원을 처리하던 광주 남부서 백운지구대 경찰관들이 쓰러진 노인을 구해 귀감을 사고 있다.

16일 광주경찰청에 따르면 백운지구대 나지선 경위와 김경중 경감은 지난달 22일 오전 9시10분 교통 불편 관련 신고 현장에 출동했다.

사건을 처리하던 나 경위와 김 경감은, 한 시민이 “사람이 가슴을 부여 잡고 쓰러졌어요. 호흡이 없어요. 도와주세요”라고 외치자 급히 현장으로 뛰어갔다.

경찰은 약국 안에서 쓰러진 80대 A씨의 상태를 확인한 뒤 기도를 확보하고, 입 안의 이물질을 제거한 뒤 곧바로 심폐소생술(CPR)을 실시했다.

A씨는 경찰의 신속한 판단과 현장 대응으로 의식을 회복했다. 이후 현장에 도착한 119구급대에 인계돼 병원으로 이송됐다.

심정지 환자의 골든타임은 4분에 불과하다. 4분 이내에 뇌에 산소가 공급되지 않으면 뇌세포 손상이 시작되는 만큼 신속한 심폐소생술 여부가 심정지 환자의 생사를 가른다.

나지선 경위와 김경중 경감은 “위급한 순간 시민과 경찰이 함께 힘을 모아 생명을 지킬 수 있었다. 앞으로도 현장에서 국민의 생명을 지키는 역할에 최선을 다하겠다”고 밀했다.