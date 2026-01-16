[헤럴드경제=문영규 기자] 서울시가 운영하는 공원·상가·주차장 등 각종 시설에서 지난해 드라마·영화·예능 등 영상 총 150편이 촬영됐으며 이 중 절반 가량이 서울어린이대공원에서 촬영된 것으로 조사됐다.

서울시설공단(이사장 한국영)에 따르면 작년 공단이 운영하는 시설에서 촬영된 영상 총 150편 중 48.7%(73편)이 서울어린이대공원에서 찍혔다.

서울어린이대공원은 MBC ‘전지적 참견 시점’ 등 예능을 비롯해 드라마, 뮤직비디오, 유튜브 웹 예능 등 다양한 영상에 등장한 바 있다.

청계천 다리와 지하상가 등도 ‘핫플’로 꼽혔다. JTBC 방송 드라마 ‘에스콰이어’에는 청계천 모전교가 등장했고, tvN 드라마 ‘태풍상사’는 을지로 지하도상가와 동작대교 노상주차장이 배경으로 촬영됐다.

이외에도 tvN 드라마 ‘얄미운 사랑’에는 고속터미널 지하도상가가 등장했고, 같은 방송사 ‘프로보노’에는 장애인 콜택시가 나왔다.

유형별로 보면 뉴미디어가 강세였다.

유튜브와 웹 콘텐츠가 31건(20.7%)으로 가장 많았고, 드라마와 OTT가 28건(18.7%)으로 뒤를 이었다.

계절별로는 봄·가을에 촬영이 집중됐다.

4월이 23건, 11월이 20건으로 전체의 65%가 몰렸으며 이는 벚꽃과 단풍 등 야외 시설 경관이 좋아지는 시기이기 때문인 것으로 분석된다.

서울 시내에서 상업적인 성격의 촬영을 하려면 서울영상위원회에 사전 신청해야 한다. 시민 불편을 최소화하기 위한 조치로, 승인되지 않은 촬영은 할 수 없다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “공단의 시설이 단순히 시민 생활을 지원하는 기반시설을 넘어 K-드라마, 유튜브 등 다양한 콘텐츠가 생산되는 ‘문화 플랫폼’으로서 가치를 인정받고 있다”며 “앞으로도 곳곳의 매력을 발굴해 ‘매력특별시 서울’의 브랜드와 K-콘텐츠의 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.

SNS 언급량 가장 많은 서울시 공원은?

한편 서울시 26개 공원 가운데 SNS 언급량이 가장 많은 곳은 ‘서울숲’으로 나타났다.

서울AI재단이 지난 2024년 26개 공원에 대해 SNS와 언론 등 온라인에서 언급된 텍스트를 데이터화해 분석한 자료에 따르면 성수동 인근 서울숲이 전체의 33.7%를 차지하며 1위를 기록했다.

이어 여의도공원(10.0%), 어린이대공원(8.7%), 서울식물원(7.7%), 남산공원(5.4%)도 언급량이 많았다.

월별 언급량은 가을(9∼10월)에 집중되고 6월에 최저점을 보이는 등 계절에 따른 이용 패턴도 나타났다.

가을에는 매헌시민의숲·문화비축기지·어린이대공원 등이, 봄에는 경의선숲길·경춘선숲길·서울숲·푸른수목원 등이 자주 언급됐다.

재단은 공원이 시민 일상에 주는 의미를 파악해 정책 추진 자료로 활용하기 위해 이번 조사를 진행했다.

재단은 이 같은 분석 결과를 토대로 서울 공원을 도시여가형, 문화행사형, 역사유적형, 자연생태형, 생활근린형으로 구분할 수 있으며 유형에 따라 시민 인식과 기대하는 기능이 다르다고 분석했다.

또한 서울숲 등 도시여가형 공원에는 경관 콘텐츠를 강화하거나 체험 행사를 늘리고, 어린이대공원과 같은 문화행사형 공원은 프로그램 품질 향상이 필요하다고 제언했다.