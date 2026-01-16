트럼프가 노리던 노벨평화상 수상자, 마차도 마두로 축출 이후 첫 만남…베네수 야권 지지 요청 예상 美 “베네수 국민 위한 용감한 목소리” 평가 속 지도력에는 의문

[헤럴드경제=도현정 기자]미국의 공습으로 축출된 니콜라스 마두로 대통령에게 맞서온 베네수엘라의 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “대통령은 이 만남을 기대하고 있었고, 그는 마차도와 긍정적이며 좋은 대화를 예상한다”고 전했다. 레빗 대변인은 마차도를 “베네수엘라 국민 다수를 위하는 정말 놀랍고 용감한 목소리”라고 평가하고서는 “그래서 대통령은 베네수엘라에서 일어나는 일과 현장의 실상에 대해 그녀와 대화하기를 기대한다”고 말했다.

마차도는 사실상 독재 체제인 마두로 정권을 비판하며 베네수엘라의 민주화 운동을 이끌어왔다. 이 공로를 인정받아 지난해 노벨평화상을 수상했다. 자신이 취임 직후 8개의 전쟁을 종식시켰다며 노벨 평화상을 노려온 트럼프 대통령과는 우호적인 관계를 이어왔다. 마차도는 노벨상 수상자 발표 직후 트럼프 대통령과 통화해 그의 공로를 추켜 세우며 “당신을 위해 이 상을 받는다”고 말해, 트럼프 대통령이 그를 “매우 좋은 사람”이라 평가했다. 최근에는 노벨 평화상을 트럼프와 나누고 싶다고 했으나 노벨위원회가 이는 불가능하다고 만류하기도 했다. 마차도가 노벨평화상으로 트럼프의 환심을 사려는 이유는 향후 베네수엘라 국정 운영에서 그의 지지를 얻어, 구심점 역할을 하기 위해서로 분석된다.

트럼프 행정부는 마두로 정권을 축출한 이후, 혼란기 베네수엘라를 이끌 리더십으로 마차도 대신 마두로 정권에서 부통령이었던 델시 로드리게스를 지목했다. 마차도는 트럼프와의 회동에서 베네수엘라 야권이 향후 국정에 영향력을 행사할 수 있도록 지지해달라고 호소할 것으로 예상된다. 백악관 풀기자단에 따르면 마차도 측은 트럼프 대통령에게 향후 베네수엘라의 모든 정치범 석방 촉구과, 국가 재건 과정에서 야권 인사들이 핵심 역할을 맡게 되기를 바란다는 입장을 전달할 예정이다.

로이터 통신에 따르면 마차도는 회담을 마친 뒤 기자들에게 트럼프 대통령과의 대화가 매우 잘됐다고 말했다. 마차도는 노벨평화상을 트럼프 대통령에게 줬는지에 대해서는 밝히지 않았다. 트럼프 대통령은 마차도의 의지에도 불구하고, 그녀의 지도력에는 의문을 제기해왔다.

트럼프 대통령은 마차도가 백악관을 찾아오기 전날 로드리게스 임시대통령과 통화하고, 미국과 베네수엘라의 협력 관계가 “모두를 위해 대단할 것”이라고 말하기도 했다. 레빗 대변인은 브리핑에서 마코 루비오 국무부 장관을 비롯한 행정부 인사들이 로드리게스 임시대통령을 비롯한 베네수엘라 임시정부 인사들과 계속 소통하고 있다면서 “그들은 (미국에) 완전히 협조하고 있다. 그들은 지금까지 미국과 대통령의 모든 요구와 요청에 부응했다”고 밝혔다.

트럼프 행정부가 마차도 대신 로드리게스 임시대통령을 혼란기 베네수엘라를 이끌 차기 리더십으로 점찍은 데에는 석유 등 베네수엘라의 이권 사업에서 미국이 원하는 바를 확보하려면 국가를 통제해온 임시정부와 협력하는게 더 효율적이라는 판단이 있는 것으로 보인다. 트럼프 행정부는 민주적인 선거 실시 등 차기 정부 구성에 대해서는 “시기상조”라고 선을 긋고 있다.