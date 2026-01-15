[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 강은비가 임신 21주 차에 유산 소식을 전했다.

15일 강은비는 자신의 SNS를 통해 “산삼아(태명), 사랑해, 다시 만나자”라는 글과 함께 짧은 영상 한 편을 게시했다.

공개된 영상에서 강은비는 남편 변준필에게 “내가 아기를 못 지켰어”라며 울었고 변준필은 “못 지킨 게 아니다. 나 솔직히 지금 아기 필요 없다. 너만 보고 싶고 너만 괜찮았으면 좋겠다”고 함께 오열했다.

이어 강은비는 영상을 통해 유산을 고백했다.

강은비는 담담한 목소리로 “(임신) 21주 차, 1월 3일 저는 산삼이와 이별했다”라고 얘기했다.

이어 강은비는 “(지난해) 12월 29일, (임신) 20주 2일 차에 정밀 초음파를 받았다”라며 “모든 것이 정상이라는 말을 듣던 중 양수가 줄어들었다는 얘기를 들었고 검사 도중 양수가 새는 것 같다는 판단으로 상급병원으로 응급 이송됐다”라고 그간의 과정에 대해 얘기했다.

강은비는 “그동안 모든 검사는 정상이었고 태동도 잘 느껴졌고 열도 통증도 없었기에 단순히 일을 무리해서 과로로 생긴 문제라고 생각했다”라면서도 “하지만 입원 이틀 만에 양수 수치가 0이라는 말을 들었고, 조기 양막파열이 의심된다는 진단과 함께 소변줄을 끼고 절대 안정 상태로 또다시 이틀을 버텼다”라고 말했다.

강은비는 “양수가 다시 생기길 그저 기도하고 기다렸다, 하지만 산삼이의 위치는 불안정했고 양수는 끝내 생기지 않았다”라며 “(의사와의 상담 끝에) 제가 너무 무지해서 제 잘못으로 아기가 고통 속에서 버티고 있다는 말속에서 저는 결정해야 했고 21주가 되는 날 산삼이를 보내줘야 하는 걸 받아들였다”라고 얘기하며 울먹거렸다.

이어 “유도 분만으로 아기는 태어나자마자 떠났다. 제가 할 수 있었던 건 아무것도 없었고, 그저 목 놓아 울어주는 것뿐이었다. 그렇게 1월 3일 나의 첫아기, 나의 첫아들이 떠났다”며 “1월 4일 저는 장례 절차를 직접 하겠다는 결심으로 퇴원해 화장터로 향했다. 너무 추운 날 혼자 보내는 것이 미안해 그 자리에 멍하니 서서 울어줄 수밖에 없었다”고 말해 안타까움을 더했다.

끝으로 강은비는 “짧고도 길었던 다섯 달 엄마와 함께해 줘서 고맙다. 덕분에 엄마가 되어보기도 했고, 덕분에 웃고 행복했던 날들로 가득했다. 다시 엄마 아들로 찾아와 준다면 엄마는 널 꼭 기억하고 널 잊지 않고 더 건강하게 널 만날 준비를 하고 있겠다. 사랑한다, 내 아가”라며 떠나간 아이를 향한 메시지를 남겨 먹먹함을 더했다.

한편, 배우 강은비는 동갑내기 변준필과 지난해 4월 열애 17년 만에 결혼했다. 결혼 5개월 만인 지난해 9월 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았으나 지난 2일 강은비는 조기 양막 파열로 입원해 임신 중단 위기에 놓였던 상황을 전한 바 있다.