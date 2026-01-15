[헤럴드경제=박혜원 기자] 신동빈 롯데 회장이 15일 열린 상반기 VCM(Value Creation Meeting·옛 사장단회의)’에서 수익성을 중심으로 한 경쟁력 회복을 강력하게 주문했다.

이날 오후 송파구 롯데월드타워에서 열린 ‘2026 상반기 VCM’은 최근 그룹 실적이 둔화된 가운데 무거운 분위기 속에서 진행됐다. 특히 이날 신 회장은 그룹 성장세 둔화와 사업 포트폴리오 불균형에 우려를 표한 것으로 전해졌다.

이날 모인 각 계열사 경영진들은 사업 경쟁력을 강화하기 위한 사업군별 전략 리밸런싱에 대해 논의했다. 사업별 선결 과제로는 식품은 핵심 브랜드 가치 제고, 유통은 상권별 맞춤 점포 전략을 통한 고객 만족도 극대화, 화학은 정부 정책에 맞춘 신속한 구조조정 및 스페셜티 중심의 포트폴리오 고도화 등이 제시됐다.

또 정보 보안, 안전사고를 미연에 방지하기 위해 강도 높은 리스크 관리 체계를 구축해야 한다는 데에도 공감대가 모였다.

신 회장은 이날 ‘수익성 기반’을 경영 전략으로 전환하고 신속하고 능동적인 의사결정을 해야한다고 주문했다. 그러면서 기존의 매출 중심 외형 성장이 아닌 수익성 강화, 효율적 투자 중심의 ROIC(투하자본이익률)를 원칙으로 삼아 내실을 단단히 다져달라고 당부했다. 또한 이미 투자가 진행 중인 사업이라도 지속적으로 타당성을 검토하며 세부 사항을 조정하겠다고 밝혔다.

신 회장은 지난해 HQ 체제를 폐지하며 계열사 책임 경영을 강화한 바 있다. 신 회장은 이날 경영진들에게 회사 중장기 비전과 현안 해결을 동시에 고민하고, 임직원이 자율적으로 혁신하고 성장할 수 있는 조직문화를 조성해달라고 했다.

신 회장은 또 과거의 성공 경험에 갇혀 ‘우리는 다르다’고 생각하는 오만함을 경계해야 한다고 강조했으며, 업의 본질에 집중할 것을 주문했다.

아울러 신 회장은 “익숙함과의 결별 없이, 변화하지 않는다면 지금 우리가 겪는 문제들을 해결할 수 없다”고 강조하면서 “과거의 성공방식에서 벗어나 본원적 경쟁력을 강화하기 위한 혁신을 신속하게 추진해야 한다”고 재차 강조했다.

VCM은 매년 상·하반기 두 차례 열리는 롯데그룹의 최고위 경영회의로, 전사 전략과 중장기 방향을 공유하는 자리다. 이날 회의에는 신 회장과 신 회장의 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장 겸 롯데바이오로직스 각자대표를 비롯해 노준형·고정욱 롯데지주 공동대표이사, 정현석 롯데백화점 대표, 차우철 롯데마트·슈퍼 대표, 서정호 롯데웰푸드 대표, 오일근 롯데건설 대표 등 각 계열사 경영진이 참석했다.