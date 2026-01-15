고효율·저전력 건조 기술 개발 향후 2년간 약 17억원 지원 받아

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 자사의 차세대 의류 건조 기술 연구가 미국 에너지부(DOE)의 공식 지원 과제로 선정됐다고 15일 밝혔다. 삼성전자는 이를 통해 고효율·저전력 건조 기술을 통해 에너지 절감과 성능 향상을 동시에 달성하겠다는 방침이다.

삼성전자는 높은 에너지 효율과 강력한 건조 성능을 모두 갖춘 차세대 의류 건조기 개발을 목표로 ‘열회수 시스템이 적용된 차세대 데시칸트 건조기(Advanced Desiccant Clothes Dryer with a Heat Recovery System)’ 연구를 추진할 계획이다.

핵심은 고효율 제습 소재인 ‘데시칸트’를 건조기에 적용해 건조 성능은 유지하면서 에너지 사용량을 획기적으로 줄이는 기술 개발이다.

이번 연구는 미국 최대 국립 연구기관인 오크리지 국립연구소와 사우스캐롤라이나대학교 화학공학부와의 협업으로 진행된다.

삼성전자는 해당 기술을 통해 북미 시장에서 주로 사용되는 벤트형(열풍 배기식) 건조기 대비 전력 소비를 약 35% 수준까지 절감하면서도 동등한 건조 성능을 구현하는 것을 목표로 하고 있다.

북미 시장에서 수요가 높은 벤트형 건조기는 건조 시간이 짧다는 장점이 있지만, 낮은 에너지 효율로 인해 일반적인 미국 가정의 120V 전원 환경에서 사용이 어려워 240V 전압 공사와 외부 배기용 배관 설치가 필요하다는 한계가 있다.

차세대 데시칸트 건조 기술이 상용화될 경우 120V 전원 환경에서도 사용이 가능하고 별도의 배관 공사가 필요 없는 고성능 건조기 구현이 가능해진다.

이에 따라 공동주택이나 소형 아파트 등 다양한 주거 환경에서도 설치 제약 없이 건조기를 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

삼성전자와 오크리지 국립연구소, 사우스캐롤라이나대학교는 향후 2년간 미국 에너지부로부터 120만달러(약17억5000만원)의 연구비를 지원받고, 동일한 규모의 비용을 추가로 분담해 총 240만달러(약35억) 규모로 공동 연구를 진행할 예정이다.

삼성전자는 이번 연구 성과를 향후 건조기뿐 아니라 일체형 세탁건조기 등 다양한 제품군에 적용해 나간다는 계획이다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “이번 연구 과제는 혁신적인 에너지 절감 기술을 실제 소비자가 체감하는 가치로 연결하는 실질적인 기회”라며 “글로벌 연구기관과의 협업을 통해 지속 가능한 일상을 제시하는 가전을 확대해 나가는 게 목표”고 말했다.