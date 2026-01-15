연 1% 고정금리·50만원 한도 시니어 금융 접근성 확대

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 공적연금을 받는 시니어 고객을 대상으로 연 1.0% 고정금리를 적용한 소액 신용대출 상품을 15일 출시했다.

하나은행의 ‘연금 생활비 대출’은 4대 공적연금(국민·공무원·사학·군인연금) 수령자를 대상으로 한 소액 신용대출 상품이다. 대출 한도는 50만원 단일 한도로, 복잡한 한도 산출 절차 없이 즉시 이용할 수 있다. 금리는 연 1.0% 고정금리가 적용되며, 대출 기간은 3년이다.

필요할 때 필요한 만큼만 사용할 수 있는 마이너스통장 방식으로 공과금, 병원비, 경조사비 등 예기치 못한 지출에 대응할 수 있도록 했다. 전국 하나은행 영업점에서 신청할 수 있으며, 향후 비대면 채널로도 이용 범위를 확대할 예정이다.

고령화로 증가하는 연금 수급자의 생활자금 수요에 대응하고, 고금리 대출로의 유입을 예방하기 위한 포용금융 취지에서 출시됐다. 특히 연금 수령 계좌와 연계해 상환이 이뤄지는 구조로 설계돼 상환 부담을 낮추는 동시에 고금리 대출 시장으로의 유출을 차단하는 등 금융소비자 보호 측면도 고려했다.

아직 연금 수령이 시작되지 않은 예비 연금 수급자도 사전 상담과 심사를 거치면 연금 개시 시점에 맞춰 대출을 이용할 수 있다.

이호성 하나은행장은 “고령화 사회가 가속화되면서 연금 수급자의 소액 생활자금 수요가 꾸준히 증가하고 있다”면서 “금융 접근성이 낮은 손님들이 불법사금융이나 고금리 대출에 노출되지 않도록 책임 있는 ESG경영과 포용금융, 소비자보호를 위한 맞춤형 금융상품과 서비스 제공에 앞장서겠다“고 밝혔다.