명절 상품 모바일 구매 시 10% 즉시 할인 2회∙20만원 이상 구매 시 적립금 지급

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑이 설을 맞아 우리 중소기업 상품과 농축수산물 소비 촉진을 위한 이벤트를 실시한다.

공영홈쇼핑은 오는 19일부터 2월 11일까지 ‘할인이 왔단 말이야’ 행사를 진행한다. 명절 상품을 모바일로 주문하면 10% 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다. 대상 상품은 공영홈쇼핑 방송을 통해 확인할 수 있다. 사과, 배, 굴비 등 제수용 먹거리는 물론 명절 선물용 상품까지 다양하게 선보일 예정이다.

적립금도 받을 수 있다. 방송 상품을 대상으로 2회 이상, 누적 주문 금액 20만원 이상 달성 고객에게는 적립금 7000원을 지급한다. 2회 이상, 30만원 이상 달성 시 1만 원의 적립금을 받을 수 있다. 적립금은 3월 10일 지급 예정이며, 유효기간은 30일이다.

신규고객 대상 ‘반갑단 말이야’ 이벤트도 진행한다. 공영홈쇼핑에 신규로 가입했거나, 최근 3달간 구매한 이력이 없는 고객을 대상으로는 ‘웰컴 10% 할인 쿠폰’을 지급한다. 3만 원 이상 상품 구매 시 최대 1만 원까지 할인 받을 수 있다. 해당 쿠폰을 사용한 고객에게는 2000원의 ‘웰컴 적립금’을 추가로 증정한다.

공영홈쇼핑 관계자는 “설 명절을 앞두고 장바구니 물가 부담을 덜고자 이번 할인 행사를 마련했다”며 “공영홈쇼핑이 엄선한 우리 먹거리와 상품으로 풍성한 설 연휴 보내시길 바란다”고 말했다.