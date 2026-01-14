[헤럴드경제=김주리 기자] 이재명 대통령이 고교시절 밴드 드러머 활동을 했던 다카이치 사나 일본 총리에게 한국산 드럼과 드럼스틱 세트를 선물했다.

14일 청와대에 따르면 일본을 방문 중인 이재명 대통령은 나라에서 다카이치 사나에 총리와 친교행사를 하면서 한국산 드럼과 드럼스틱 세트를 선물했다.

다카이치 총리가 고교 시절 록밴드를 결성해 드러머로 활동한 데다 국회의원에 처음 당선됐을 때도 드럼 스틱을 가지고 다닐 정도로 드럼 애호가라는 점 등을 고려한 선물이다.

드럼 세트는 한국산 브랜드(마커스드럼) 드럼과 함께 목·칠 공예 전문가인 장준철 명장이 나전칠기 장식으로 한국 전통의 미를 가미한 스틱으로 구성됐다.

다카이치 총리가 전날 정상회담 직후 환담행사에서 ‘깜짝 이벤트’로 이 대통령과 드럼 합주를 하면서 이 대통령에게 드럼 스틱을 선물한 바 있어 양국 정상이 서로 드럼 스틱을 선물로 주고받은 셈이 됐다.

이 대통령은 바쁜 일정을 소화하는 다카이치 총리의 컨디션 관리를 기원하는 의미로 한국의 대표 건강식품인 홍삼과, 한국의 대표 발효 식품인 청국장을 쉽게 섭취할 수 있게 특유의 향을 최소화 한 청국장 분말과 환을 선물했다.

다카이치 총리 배우자를 위해선 수공예로 옻칠한 유기 반상기 세트와 삼성 갤럭시 워치 울트라 모델이 준비됐다.

유기 반상기에 대해 청와대는 “다카이치 총리 배우자께서 전화로 ‘평생 맛있는 것을 해드리겠다’고 말하며 청혼한 일화에서 착안해 준비했다”며 “요리를 매개로 한 두 분의 특별한 인연과 건강을 회복하고 다시금 함께 요리를 만들고 식사하는 평온한 시간이 이어지길 기원하는 뜻을 담았다”고 소개했다.

스마트 워치에 대해선 “총리 배우자가 컨디션을 돌볼 수 있도록 한국을 대표하는 기술이 담긴 갤럭시 워치를 선물한 것”이라고 했다.

다카이치 총리는 이 대통령에게 일본 브랜드인 카시오 손목시계를, 김혜경 여사에겐 나라 지역의 붓 전문 제조사 ‘아카시야’의 화장용 붓과 파우치를 선물했다.

청와대는 이 시계에 대해 “태양광 충전, 방위 측정 등 다양한 기능을 갖추고 바이오매스(생물 자원) 플라스틱을 사용한 친환경 제품으로, 이 대통령의 취미인 등산 시 유용한 기능을 갖췄다”고 설명했다.

한편 일본 측은 이 대통령 숙소에 다카이치 총리 명의로 모나카와 나라현에서 재배된 칡을 활용한 떡 등 현지 대표 화과자를 ‘웰컴 키트’로 비치했다.

170년 이상 된 나라현의 노포 ‘시라타마야 에이주’의 명물 과자인 ‘미무로 모나카’, 나라현의 특산물인 감을 넣은 모나카, 8세기에 건립된 나라의 유명 신사 ‘카스가타이샤’의 신에게 바치는 음식에서 유래한 ‘카스가 모나카’ 등이 포함됐다.