[헤럴드경제=장연주 기자] 지난해 알트코인으로 97억원을 벌어들인 ‘슈퍼개미’가 확인됐다.

디지털자산 거래소 코인원(대표 이성현)은 자사 커뮤니티를 통해 이 같은 ‘2025 코인원 이야기’를 공개했다고 14일 밝혔다. 이는 지난해 1월1일부터 12월31일까지 1년간 코인원 커뮤니티 고객 활동 데이터를 바탕으로 한 투자 콘텐츠다.

공개된 데이터에 따르면, 가장 많은 수익금을 인증한 고객은 쑨(SOON) 코인 투자로 약 97억7140만원의 수익을 거둔 것으로 나타났다.

이는 코인원 커뮤니티 역대 1위 수익금 인증으로 해당 수익률은 무려 1043%에 달했다.

또 지난해 말 기준 코인원에서 가장 많은 가상자산을 보유한 ‘큰손’ 고객은 비트코인(BTC) 단일 종목으로만 약 382억원 규모의 자산을 보유하고 있었다.

이 밖에 지난해 코인원 커뮤니티에서 가장 많이 언급된 종목은 ‘엑스알피(XRP)’였다.

XRP 태그 게시글은 1만 9755개로 전체의 12.8%를 차지했다. XRP 매수 인증 게시글은 전체의 82%로 매도 인증(18%)보다 크게 높았다. 수익 인증글도 전체의 67%로 손실 인증글(33%)보다 두 배 이상 많았다.

지난해 ‘거래내역 인증’ 게시글 중 대부분은 100만원 미만의 소액 투자 인증인 것으로 나타났다. 총 3만2102건 거래 인증 게시글 중 2만9877건(93%)이 100만 원 미만 거래였다.