[헤럴드경제=장연주 기자] 미국 뉴욕의 한 인공지능(AI) 스타트업에서 4억원 이상의 연봉을 받는 20대 직장인이 돌연 퇴사해 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 그는 하루 12시간 이상의 고강도 업무로 스트레스를 받았고, 일과 삶의 균형을 위해 ‘소소한 자유와 행복’을 얻겠다면서 퇴사한 것으로 알려졌다.

12일(현지시간) 인도 매체 인디안익스프레스는 미국 뉴욕 AI 스타트업에서 연봉 30만 달러(4억4220만원)를 받던 다니엘 민(22)이 일과 삶의 균형을 이유로 퇴사한 사연을 보도했다.

민씨는 미국 명문 펜실베이니아대 경영대학원(MBA) 과정인 와튼스쿨에서 마케팅과 운영관리를 전공하고 졸업한 뒤, 지난해 5월 AI 스타트업 ‘클루엘리’(Cluely)에 합류했다.

입사 당시 그의 나이는 21세로, 그는 최고마케팅책임자(CMO) 직책을 맡아 회사의 마케팅을 총괄했다.

하지만 민씨는 최근 고민 끝에 퇴사를 결정했다.

민씨는 최근 자신의 인스타그램에 영상에서 “퇴사 결정이 충동적인 선택이 아니라 오랜 고민 끝에 내린 판단”이라고 밝혔다.

그는 “하루 12시간이 넘는 고강도 업무와 끊임없는 성과 압박이 입사 몇달 만에 영향을 미치기 시작했다”며 “친구들과 저녁을 먹거나 동생의 생일을 깜짝 축하해주는 것 같은 작은 자유들이 점점 그리워지기 시작했다”고 털어놨다.

특히 그는 CMO로서 회사에 모든 에너지를 쏟아야 한다는 의무감도 부담으로 작용했다고 말했다.

그는 “개인적인 삶을 위한 공간이 거의 남아 있지 않았다”며 “퇴사로 인한 재정적 부담 보다 계속해서 그 자리에 머무는데서 오는 심적 압박감이 더 컸다”고 덧붙였다.

민씨는 클루엘리의 최고경영자(CEO) 로이 리(한국명 이정인)에 대한 고마움도 나타냈다.

그는 “리 CEO 만큼 나의 개인적인 관심사와 상황을 진심으로 챙겨준 사람은 없었다”며 “먼저 다가와 대화를 제안했고, 그 동안 퇴사를 고민해왔다는 말을 하면서 감정이 북받쳐 눈물을 흘렸다”고 말했다.

하지만 그는 “하루 12시간씩 함께 생활하던 이 작은 공동체, 이 사다리가 내가 오르고 싶은 길은 아니라는 사실을 깨닫는 과정이 힘들었다”고 설명했다.

이 같은 민씨의 사연은 온라인상에서 큰 화제를 모았다.

인스타그램 이용자들은 “큰 용기가 필요한 선택이다”, “앞으로의 행보가 기대된다” 등의 댓글을 남겼다.