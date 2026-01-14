SMBC 닛코·빗컴 등 참여 김서준 해시드 대표 “좋은 프로토콜의 조건은 동료와 커뮤니티”

[헤럴드경제=경예은 기자] 해시드는 태국 금융지주사 SCBX와 공동 설립한 연구·개발 자회사 샤드랩이 운영한 ‘프로토콜 캠프’(Protocol Camp)가 지난 10일 파이널 데모데이를 끝으로 마무리됐다고 14일 밝혔다.

이번 데모데이에서는 1·2·3등 수상팀이 선정됐으며 SMBC 닛코, 빗컵(BitCup) 등 메인 파트너를 비롯한 다수의 웹3 프로젝트 기여자들이 참여해 참가팀의 기술·사업 역량 고도화를 도왔다.

프로토콜 캠프는 전 세계에서 약 20명 내외의 참가자만 선발해 진행하는 소수정예 프로그램이다. 참가자들은 웹3 프로토콜과 인프라 전반에 대한 심화 교육 및 멘토링을 토대로 팀 단위 프로젝트를 발전시켜 파이널 데모데이를 통해 최종 결과물을 공개했다.

파이널 데모데이에서는 참가자들이 웹3 일반 트랙과 SMBC 닛코 트랙(DeFi & AI) 중 하나를 선택해 지원했으며 각 트랙별로 우승팀이 선정됐다.

웹3 일반 트랙 우승팀으로는 젠랭크(GenRank)가 이름을 올렸다. 젠랭크는 생성형 인공지능(AI) 시대에 기업과 브랜드가 어떤 맥락에서 인식·노출되는지를 정량적으로 파악하기 어렵다는 문제의식에서 출발했다. 이들은 ‘젠랭크-젠-AI 콘텍스트 스코어보드’(GenRank – Gen AI Context Scoreboard)를 개발해 생성형 AI 검색·응답 환경 전반에서 브랜드와 기업이 어떻게 호출되고 해석되는지를 시각화한 오픈 스코어보드를 선보였다. 생성형 AI 환경에서의 브랜드 가시성이라는 새로운 문제 영역을 정의하고 이를 데이터 기반 지표로 측정·비교 가능하게 설계한 점이 높은 평가를 받았다.

SMBC 닛코 트랙 우승팀은 다이코(Daiko)다. 이들은 복잡한 온체인 데이터와 빠르게 변하는 시장 상황 속에서 개인 투자자들이 적절한 트레이딩 의사결정을 내리기 어렵다는 문제에 주목했다. 다이코는 ‘바이브 트레이딩 앱’(Vibe Trading App)이라는 콘셉트의 AI 기반 트레이딩 앱을 선보이며 포트폴리오 구성과 리스크 성향에 따라 AI 에이전트가 맞춤형 시그널을 제공하는 솔루션을 제안했다. 사용자는 미리 정의한 조건에 따라 밈코인, 기술적 분석(TA), 매크로 이벤트 등에 대한 알림을 받을 수 있어 보다 직관적인 트레이딩 경험이 가능하다.

심사는 ▷인사이트 ▷차별화된 솔루션과 제품 완성도 ▷시장성과 확장 가능성 ▷초기 트랙션 및 검증 신호 ▷팀의 실행력 ▷투자자 관점에서의 피치 완성도를 종합적으로 고려해 진행됐다.

김서준 해시드 대표는 “프로토콜 캠프는 제한된 시간 안에 기술을 쌓는 프로그램이 아니라 빌더들이 스스로 문제를 정의하고 끝까지 해결해보는 방식으로 성장하도록 설계된 과정”이라며 “좋은 프로토콜은 동료와 커뮤니티 그리고 함께 고민해주는 사람들이 있을 때 비로소 현실에서 작동한다는 점을 이번 캠프에서 확인했다”고 말했다.

김호진 샤드랩 대표는 “캠프 참가팀의 대외 수상 성과는 프로그램 과정에서 축적된 역량이 외부 무대에서도 경쟁력을 가질 수 있다는 것을 보여준다”며 “프로토콜 캠프는 AI, 바이브코딩에 특화된 교육 및 창업 인큐베이션을 더욱 강화함으로써 실질적인 시장 가치를 창출할 예정”이라고 했다.