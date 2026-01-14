[헤럴드경제=김성훈 기자] 김경 서울시의원이 공천헌금 1억원을 건넬 당시 강선우 의원도 동석했다는 내용의 자수서를 최근 서울경찰청 공공범죄수사대에 제출했다.

김 시의원은 자수서에서 2022년 지방선거를 앞두고 카페에서 1억 원을 건넸다는 사실을 인정했다. 당시 강 의원과 그의 사무국장이던 남모 전 보좌관이 함께 있었다는 내용도 담긴 것으로 알려졌다.

이는 강 의원의 주장과는 배치된다. 앞서 강 의원은 금품 수수를 인지한 뒤 받은 돈을 김 시의원에게 돌려주도록 지시했다고 해명했다. 본인은 1억원 수수 사실을 추후에 인지했다는 것이다.

또 공천헌금을 중개한 것으로 지목돼 조사를 받았던 강 의원의 전 보좌관도 이런 내용을 모른다는 입장인 것으로 전해졌다.

3자의 주장이 모두 엇갈리는 상황이어서 경찰이 사실을 규명해야 하는 상황이다.

경찰의 초반 수사 지연으로 증거 확보가 제대로 안 된 상태에서 당사자들의 진술까지 엇갈리면서 진실공방이 일어날 수 있다는 관측도 제기된다.

경찰 수사가 시작되자 미국으로 출국했던 김 시의원은 지난 11일 입국해 당일 밤부터 12일 새벽까지 조사 받고 귀가했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 김 시의원 측과 이날 또는 15일에 조사하는 방안을 조율하고 있는 것으로 전해졌다.