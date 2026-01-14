유언대용신탁 활용한 유산 기부 확산 금융·의료 연계로 유산 기부 인식 제고

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 인하대병원과 함께 유산 기부 문화 확산에 나선다.

하나은행은 지난 13일 인천 중구 인하대병원 본관에서 인하대병원과 ‘유산 기부 문화 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 병원과 학교 등 공익기관을 대상으로 한 유산 기부에 대한 사회적 관심이 높아지면서 유언대용신탁을 활용한 기부 문화를 정착시키기 위해 마련됐다. 양측은 금융과 의료를 연계한 협력 체계를 구축해 지역사회 사회적 가치 창출에도 힘을 모을 계획이다.

협약에 따라 하나은행은 인하대병원 임직원과 환자를 대상으로 유산 기부 인식 제고를 위한 금융 상담과 함께 신탁을 활용한 기부 설계 서비스를 제공한다. 특히 경인지역 소재 하나은행 영업점을 중심으로 지역 밀착형 상담을 강화해 유산 기부에 대한 접근성을 높인다는 방침이다.

인하대병원은 의료 현장에서 기부 의사가 있는 임직원과 환자에게 하나은행의 유언대용신탁을 활용한 유산 기부 관련 정보를 안내한다. 이를 통해 기부자의 뜻이 사후에도 안정적으로 집행될 수 있도록 지원하고 지속 가능한 유산 기부 문화 조성에 기여한다는 구상이다.

이호성 하나은행장은 “의료 현장에서의 유산 기부에 대한 관심이 금융 상담으로 자연스럽게 이어지길 기대한다”며 “기부자의 뜻이 신탁을 통해 안정적으로 집행될 수 있도록 금융 본연의 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 말했다.

한편, 하나은행은 2010년 금융권 최초로 유언대용신탁 브랜드 ‘하나 리빙트러스트(Living Trust)’를 출시한 이후 해당 시장에서 선도적 입지를 구축해왔다. 현재 국내 140여 곳의 협약 기부처와 네트워크를 통해 사후 재산 관리와 유산 기부 서비스를 제공하고 있다.