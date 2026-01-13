‘이벤트 음료 포함’ 세트 판매

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스 코리아는 오는 16일부터 ‘미니어처 텀블러 키링’를 재출시한다고 13일 밝혔다.

스타벅스 매장에서 톨 사이즈 음료 1잔을 포함해 1만5500원의 가격으로 세트 구매할 수 있다. 대상 음료는 새해 시즌 음료를 포함해 ▷더블 에스프레소 크림 라떼 ▷프렌즈 시나몬 돌체폼 카푸치노 ▷프렌즈 얼 그레이 베리 티 라떼 ▷스타벅스 딸기 라떼 ▷딸기 딜라이트 요거트 블렌디드▷더블 에스프레소 칩 프라푸치노 총 6종이다.

출시 첫날에 한해 1인 1회, 색상에 관계없이 최대 2개까지 구매할 수 있다. 단, 파트너에게 직접 주문해야 한다.

지난해 11월 처음 선보인 미니어처 텀블러 키링은 출시 당일 대부분의 매장에서 재고가 소진됐다. 일반 텀블러와 동일하게 식품용 소재로 제작돼 에스프레소와 같은 80㎖ 이하의 소용량 메뉴를 담아 마실 수 있다.

이상미 스타벅스 마케팅담당은 “첫 출시 물량이 품절됨과 동시에 재출시해 달라는 고객 요청으로 빠르게 가능한 수량을 추가 제작해 선보이게 됐다”고 말했다.