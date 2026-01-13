일론 머스크에 일찌감치 투자한 선구안 xAI 관련 이익 작년 4분기 실적부터 반영 중개·배당도 탄탄…가상자산 모멘텀도

[헤럴드경제=홍태화 기자] 중개·투자·배당, 증권사의 가치를 결정하는 모든 구성요소가 미래에셋증권의 주가를 밀어 올리고 있다.

특히 투자 부문에서 보여준 선구안이 시장의 기대를 한 몸에 받고 있다. 일론 머스크의 인공지능(AI) 기업 xAI부터 스페이스X까지 평가이익이 곱절로 늘어날 수 있는 종목들이 상당하다. 시장에서는 이에 실적이 컨센서스를 최대 40%가량 웃도는 ‘슈퍼 서프라이즈’가 나올 가능성이 있다고 보고 있다.

13일 한국거래소에 따르면 지난 12일 미래에셋증권은 전장 대비 5.72% 오른 2만8650원에 거래를 마감했다. 지난해 말 2만3350원이었던 주가는 올해 초부터 가파르게 올라 지난 5일 종가로 2만8700원을 기록했고 이후 소폭 약세를 보이다 다시 뛰기 시작했다.

상승 동력은 단연 투자 부문에 대한 기대감이다. 일찌감치 투자를 진행한 xAI 관련 이익은 당장 지난해 4분기부터 실적에 반영될 전망이다.

미래에셋그룹은 지난 2022년 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터 인수를 할 당시 약 3000억원을, 지난 2024년에는 xAI에는 1000만달러 이상을 투자한 것으로 알려졌다. 이후 X(옛 트위터)와 xAI는 합병했는데, 이에 따른 기업가치 상승효과가 상당한 것으로 분석된다.

안영준 키움증권 연구원은 “투자자산의 평가손익은 새로운 투자 라운드가 진행될 때마다 실적에 인식되는 것으로 보이는데, 지난해 4분기에는 xAI의 평가이익이 반영될 것”이라며 “보도에 따르면 xAI의 기업가치는 2024년 180억달러에서 지난해 1분기 800억달러, 4분기 2300억달러로 증가했다”고 설명했다.

추가 모멘텀도 충분하다. 스페이스X 평가이익이 올해 반영될 예정이기 때문이다. 안영준 연구원은 “스페이스X의 경우 4분기 중 새로운 투자 라운드가 클로징되지 않아 관련 평가이익은 올해 연중에 반영될 것”이라며 “최근 거론되고 있는 8000억달러의 기업가치를 기준으로는 향후 약 6000억원 이상의 평가이익을 기대해 볼 수 있다”고 진단했다.

중개와 배당 부문에서도 탄탄한 흐름이 이어질 가능성이 크다. 우선 중개 부문은 코스피 상승세를 타고 늘어난 거래대금으로 전반적인 업황이 나쁘지 않다.

고연수 하나증권 연구원은 “(미래에셋증권 주가는) 높은 프리미엄을 받고 있는데 이는 트레이딩과 브로커리지(중개수수료) 중심의 실적 성장, 주주환원 확대, 가상자산 시장 개화에 따른 밸류체인 확장에 대한 기대감에 기인한다”고 강조했다.

이어 “주주환원 측면에서 시장은 기보유 자사주 소각에 주목하고 있으나, 자사주 소각뿐만 아니라 실적 성장에 따른 배당 확대 가능성도 상존한다는 점에서 투자 매력도 높다”고 덧붙였다.

중장기적으로 가상자산 시장으로 영역을 넓혀가면서 재차 성장동력을 확보할 가능성도 있다. 미래에셋증권은 국내 4위 암호화폐 거래소인 코빗 인수를 추진 중이다.

고연수 연구원은 “가상자산 시장의 경우, 규제 불확실성은 리스크 요인이나 코빗 인수를 통해 가상자산 관련 밸류체인을 선제적으로 확보했다는 점에서 긍정적이며, 중장기적 관점에서는 성장 동력을 확보했다”고 분석했다.

증권사의 가치를 결정하는 대부분 요인이 긍정적으로 나타나면서 시장에서는 지난해 4분기 실적부터 미래에셋증권이 시장 컨센서스를 훌쩍 뛰어넘을 것이라고 보고 있다.

감승건 KB증권 연구원은 “지난해 4분기 연결 기준 지배주주순이익은 3349억원으로 컨센서스를 ‘42.9%’ 상회할 것”이라고 전망했다.

안영준 연구원도 “2025년 4분기 지배주주순이익은 4110억원으로 시장 기대치를 34% 상회할 것으로 전망한다”며 “통상 증권사의 4 분기 실적은 계절적으로 부진하나, 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하는 실적이 기대된다”고 내다봤다.

다만, 밸류에이션(기업가치 평가)에 대한 부담은 있다. 미래에셋증권을 둘러싼 여러 기대가 이미 주가에 충분히 반영돼 추가 상승 여력이 충분치 않을 수 있다는 분석이다.

강승건 연구원은 “투자의견을 보유(Hold)로 유지하는 이유는 밸류에이션 부담 때문”이라며 “평가이익에 대한 기대감이 빠르게 반영되며 경상 자기자본이익률(ROE) 대비 높은 주가순자산비율(P/B)이 유지되고 있다”고 설명했다.

백두산 한국투자증권 연구원도 “주가 모멘텀 요인은 다수 존재하나, 밸류에이션을 감안해 중립 의견을 유지한다”며 “추가 상승 여력이 크지 않다”고 지적했다.