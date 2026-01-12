[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 저소득층, 장기실업자 등 취업취약계층의 생계 안정과 고용기회 확대를 위해 오는 23일까지‘2026년 상반기 공공일자리 사업’참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

이번 상반기 모집 인원은 공공근로사업 26명, 지역공동체일자리사업 11명 등 총 37명이며 참여자를 모집 후 3월부터 6월까지 4개월간 운영할 예정이다.

신청일 현재 만 18세 이상 근로 능력이 있는 봉화군민은 모집기간 중 신분증과 관련 서류를 지참해 주소지 관할 읍․면사무소를 방문해 신청하면 된다.

기타 자세한 사항은 봉화군청 누리집 고시·공고란을 확인하거나 봉화군청 미래전략과 일자리청년팀으로 문의하면 상세히 안내 받을 수 있다.

봉화군 관계자는 “경제적 여건이 어려운 군민들에게 이번 공공일자리 사업이 실질적인 생계 지원과 재취업의 발판이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역 여건에 맞는 양질의 일자리를 발굴하여 지역 경제 활력 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.