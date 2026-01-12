45인승 무료셔틀버스 8개 노선·40대… 오전 6시~오후 10시 파업 종료 시까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 서울 시내버스 파업이 예고된 13일을 앞두고 구민 교통 불편을 최소화하기 위해 비상수송대책본부를 구성, 전날부터 비상수송대책을 가동한다고 밝혔다.

서울시버스노동조합이 ‘13일 첫차부터 무기한 파업’을 예고하면서 출퇴근길 혼란이 예상되자, 지자체 차원의 ‘교통 비상체계’를 먼저 돌린다는 취지다.

구는 지휘부와 3개 실무반(총괄반·수송지원반·홍보반)으로 대책본부를 꾸리고, 상황실을 중심으로 실시간 교통 운영 상황을 점검한다. 현장에서는 임시 운행 차량에 근무지원 인력을 배치해 출퇴근 혼잡 시간대 승하차 안내와 안전 관리를 돕고, 임시차량 운행 실태도 수시로 점검·모니터링할 계획이다.

핵심 대책은 지하철 연계 무료 셔틀버스 운영이다. 구는 기존 시내버스 운행 구간 가운데 지하철 연계 노선을 중심으로 8개 노선에 45인승 셔틀버스 40대를 투입한다. 운영 기간은 13일부터 파업 종료 시까지이며, 운행 시간은 오전 6시부터 오후 10시까지다. 임시 노선도 등 상세 안내는 동대문구청 홈페이지를 통해 공지한다.

마을버스도 비상수송의 한 축으로 활용한다. 구는 출퇴근 시간대 마을버스 증회 운행과 함께, 막차 시간을 1시간 연장해 주민 이동을 지원한다. 필요시 가용 예비 차량도 투입해 현장 수요를 흡수한다는 방침이다.

이필형 동대문구청장은 “사태가 해소될 때까지 지하철 연계 무료 셔틀을 운영하고, 마을버스는 출퇴근 시간 집중 배차와 막차 연장 운행을 실시하는 등 가용 수단을 총동원하겠다”며 “파업 예고에 발 빠르게 대응해 구민의 교통 불편을 최소화하고 이동권을 보호하는 데 만전을 기하겠다”고 말했다.