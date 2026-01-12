금융위 산하 금융유관기관 업무보고 “인프라 재해 예방은 기본 중의 기본”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이억원 금융위원장은 12일 “금융 인프라 기관들은 문제 발생 시 사회 전체가 멈출 수 있는 중요하고 큰 역할을 하고 있다”며 “일상적인 재해 예방은 기본 중의 기본인 책무”라고 강조했다.

이 위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 금융위 산하 금융유관기관 업무보고에서 “신용시스템 고도화, 디지털 전환, 금융보안 리스크 확대와 같은 사회적 요구 속에서 보이지 않는 인프라의 중요성이 더욱 커지고 있다”면서 이같이 밝혔다.

이날 업무보고에서 한국신용정보원과 금융보안원, 보험개발원, 금융결제원 등은 금융 인프라 내실화를 주제로 올해 업무 추진방향과 중점 추진과제 등을 공유했다.

특히 금융위는 최근 전산·보안 사고와 관련해 인프라 전반의 보안 체계를 점검했다.

이 위원장은 “쿠팡 사태와 같이 금융 밖에서 생긴 문제가 다시 금융에 영향을 주는 일도 있다”며 “금융 틀 내에서만 보기보다 시야를 넓게 갖고 통상적 범주를 넘어서는 상황에 대비해 달라”고 주문했다. 그는 “사후 수습도 중요하지만 사전 예방이 중요하다”며 예측 불허 상황에 대한 적절한 대응도 당부했다.

이에 금보원은 사전 예방적 보안관제를 강조하며 사전 취약점을 파악하기 위한 모의해킹을 확대하겠다고 밝혔다. 또한 공격탐지에 인공지능(AI) 기술을 적용하고 보이스피싱 AI 플랫폼 참여대상 확대, 은행권 AI 탐지모델 개발 등 금융범죄 예방에도 만전을 기하겠다고 답변했다.

신용정보원은 소상공인 맞춤형 신용평가와 대안신용정보 활용 확대 계획, 결제원은 개인사업자 대출 갈아타기 서비스 확대 등 금융접근성 강화, 보험개발원은 실손 24 연계 확대와 계약자 보호에 대해서도 중점적으로 토의했다.

특히 신용정보원의 데이터 활용과 관련해 이 위원장은 “데이터는 집적이 중요하므로 현행 법 체계 안에서 각 기관이 보유한 데이터를 공유하고 서로 협력해 효과성을 높이는 것이 필요하다”고 주문했다. 그는 “대안 신용정보는 수요자인 소상공인의 의견, 이를 활용하는 은행들의 의견을 구축단계부터 듣고 보다 효과적으로 활용하는 방안을 추진하라”고 덧붙였다.

신용정보원은 현재 전담조직을 가동해 대안신용평가에 필요한 공공‧신용정보 보유기관과 정보 집중을 협의하는 동시에 정보제공 인프라 구축을 추진 중이라고 답했다.

이 위원장은 “AI 시대는 데이터 경쟁 시대”라며 “정보보호의 기본 원칙을 준수하는 범위 내에서 금융데이터의 잠재력을 충분히 활용해 대국민 서비스, 금융회사의 혁신 등 국민에게 큰 효과가 나타날 수 있도록 활용 측면에서도 관심을 가져달라”고 당부했다.

이날 업무보고에서는 금융위가 온라인 금융사서함을 통해 수렴한 국민 의견에 대해서도 논의했다.

우선 금보원에 대해 ‘전자금융기반시설 취약점 진단기준을 왜 일반에 공개하지 않느냐’는 질의가 있었다. 사람들이 진단기준을 알면 보안에 좀 더 신경 써서 진행할 수 있지 않겠냐는 취지다.

이에 대해 금보원은 “사원기관인 대부분의 금융회사와 민간 정보보호 업체에는 이미 제공하고 있어 그간 별도로 공개하지 않았다”면서도 “수요가 있는 만큼 악용될 우려가 있는 부분을 제외하고 조속한 시일 내로 공개하겠다”고 답했다.

보험개발원에 대해서는 ‘각종 전자제품에 대한 AI 활용 관련 위험을 보장하는 보험을 개발하고 있느냐’는 물음이 나왔다. 보험개발원은 “전자제품 한정 배상책임 보험은 아직 없지만 AI 범용 배상책임 보험은 지난해 개발해서 보험사들에 보냈다”며 “앞으로도 기술 개발에 따른 사각지대를 커버하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.