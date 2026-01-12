[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 지역 소매업 체감경기가 2분기 연속 기준치(100)를 밑돌며 하락세를 이어가는 것으로 나타났다.

12일 광주상공회의소가 지역 47개 소매유통업체를 대상으로 조사한 ‘소매유통업 경기전망지수(RBSI)’에 따르면 올해 1분기 경기 전망지수는 82로, 지난해 4분기(92)보다 10포인트 하락했다.

고물가 지속에 따른 소비심리 위축과 계절적 비수기인 동절기 진입, 민생 회복 소비쿠폰 사용 종료 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 보인다.

항목별로 살펴보면 매출 전망지수(84→76)는 동절기 유동 인구 감소와 고환율·고물가에 따른 경제 불확실성 지속으로 소비 심리가 위축되면서 하락세를 보였다.

수익 전망지수(80→87)는 다가오는 설 명절 특수에 따른 단기적 매출 회복 기대감이 반영되며 전 분기 대비 소폭 상승했지만 여전히 기준치를 크게 하회하고 있다.

업태별로는 대형마트와 백화점은 설 특수 기대감에 회복 또는 보합세를 보인 반면 편의점과 슈퍼마켓은 매출 절벽이 우려됐다.

대형마트(50→100)는 선물 세트와 제수용품 수요 증가 기대가 반영되며 기준치를 회복했다.

백화점(100→100)은 명절 소비와 충성 고객층의 안정적인 구매력을 바탕으로 전 분기와 비슷할 것으로 예상됐다.

그러나 편의점(94→71)은 동절기 야외활동 감소와 고물가에 따른 소비 여력 축소로 체감경기 악화가 전망됐다.

슈퍼마켓(109→67)도 소비쿠폰 사용 종료 등의 영향으로 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다.

지역 소매유통업체들은 가장 큰 현안과 경영 활동 애로사항으로 소비심리 회복 지연(40.4%)을 꼽았다.

이어 비용 부담(23.4%), 시장 경쟁 심화(12.8%), 상품 매입가 상승(8.5%), 고금리 지속(6.4%) 순으로 응답했다.

채화석 광주상의 상근부회장은 “명절 특수에도 슈퍼마켓 등 지역 밀착형 유통업체의 체감경기가 냉각된 것은 우려스러운 신호”라며 “소비쿠폰이나 지역화폐 할인 행사 종료가 골목상권의 매출 절벽으로 직결되고 있는 만큼 정책적 유연성과 제도 보완이 시급하다”고 밝혔다.