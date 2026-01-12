남아공 정부 “미국 움직임 걱정안해” 야당은 “불량국가와 관계 안돼” 비판

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국이 중국 주도로 남아프리카공화국 해상에서 열린 브릭스(BRICS) 합동훈련을 주시하고 있다고 11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 미국 아프리카사령부는 대변인을 통해 미군이 이번 훈련에서 항행의 자유를 제한하려는 활동이 있는지를 감시할 것이라고 밝혔다.

아프리카사령부 부사령관인 존 브레넌 중장은 미국의 적대 국가들이 아프리카 주변의 국제 해역을 표적으로 삼고 있다면서 “아프리카의 파트너들과 협력해 핵심 공급망, 해상교통로, 인프라와 기술을 보호하고 이익을 지킬 것”이라고 말했다.

미국은 아프리카 해역에서 30개국이 참가하는 연례 해상 훈련을 주도하고 있다.

브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아공 등 신흥 경제국들의 모임인 브릭스는 지난 9일부터 일주일간 이 지역에서 ‘평화를 위한 의지 2026’ 해군 연합훈련을 진행 중이다. 이번 훈련은 경제협력에 초점을 맞춰왔던 브릭스가 본격적인 군사 협력 성격을 드러냈다는 점에서 국제사회의 이목을 집중시켰다.

특히 이번 훈련에는 반정부시위의 유혈 진압 사태로 미국과의 긴장이 고조된 이란 해군까지 참여한 것으로 전해졌다. 이란을 비롯해 중국과 러시아 등 브릭스 회원국이 보낸 10척 이상의 군함과 지원 선박이 남아공 사이먼스타운 해군기지에 도착한 것으로 알려졌다.

훈련 개최지인 남아공은 현재 미국 도널드 트럼프 행정부와 관계가 악화한 상황이다.

트럼프 행정부는 남아공 정부가 소수 백인 농민의 박해를 방치하고 있다고 주장하면서 남아공 백인을 난민으로 인정해 미국 정착을 돕고 있다. 특히 트럼프 대통령은 지난해 5월 백악관을 방문한 시릴 라마포사 대통령의 면전에서 남아공의 백인 농부 집단 살해 의혹을 주장하기도 했다.

남아공은 이번 훈련이 해상안전과 무역, 상호운용성 증진을 목표로 한다는 입장이다. 반투 홀로미사 남아공 국방부 부장관은 “군사적으로 잘 무장된 국가들과 함께 훈련하는 것은 우리 장병들에게 영광”이라며 “우리는 미국의 움직임을 걱정하지 않는다”고 말했다.

다만 남아공 정치권에서도 브릭스의 군사훈련에 대한 우려가 제기됐다. 남아공 제2당인 민주동맹(DA)은 “라마포사 정권이 러시아와 이란 같은 불량국가이자 국제사회의 제재 대상 국가들과 군사 관계를 선택했다”고 비판했다.

남아공은 지난 2023년에도 러시아, 중국과 해상 훈련을 해 야당의 비판을 받았다.