유망 사모펀드, 하나의 공모펀드에 담아 12일부터 3개월간 온·오프라인 가입 가능

[헤럴드경제=정윤희 기자] 유안타증권은 ‘iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁(사모투자재간접형) 수익증권’을 12일부터 3개월 간 ‘단독 판매’한다고 밝혔다.

사모투자재간접형 펀드는 공모펀드의 운용 투명성과 환매 유동성 확보는 유지하면서 사모펀드의 적극적인 운용전략 성과도 기대할 수 있다. 최소 투자금액 제한 없이 소액으로도 사모펀드에 분산 투자하는 효과를 누릴 수 있다.

해당 펀드는 하나의 공모펀드에 유망 사모펀드 운용사의 대표 사모펀드를 편입해 분산투자하는 상품이다. 구체적으로는 ▷펀더멘털 롱숏 전략과 빅데이터 리서치를 결합한 멀티전략의 구도자산운용 ▷펀더멘털과 딥리서치에 기반한 롱온리(Long Only) 전략의 머스트자산운용 ▷성장성 강한 주식에 집중 투자하는 더블유자산운용 ▷바이오 롱숏 전략의 쿼드자산운용 등이다.

펀드 운용 주체인 iM에셋자산운용이 사모펀드의 편입 비중과 전략 집중도를 균형있게 관리해 목표 수익률 범위 내에서 리밸런싱을 수행한다. 엄격한 실사(듀 딜리전스, Due Diligence) 및 리스크 관리를 통해 투자대상 사모펀드를 선별하며, 보조전략으로 투자위험등급이 낮은 공모형 상품을 편입해 펀드의 유동성과 변동성을 관리한다.

홍동훈 유안타증권 상품전략본부장은 “해당 펀드는 작년 한해 시장에서 성황리에 판매되며 소프트클로징된 일부 사모펀드에 투자할 수 있다는 점에서 차별성을 지닌다”며 “공모펀드 수준의 정보공개뿐만 아니라 최소 가입금액 제한 없이 사모펀드의 적극적 투자 전략까지 기대할 수 있다”고 말했다.

최소 가입금액 제한은 없으며, 유안타증권 전국 지점 및 홈페이지, 티레이더M(MTS)을 통해 가입할 수 있다. 상품의 투자위험도는 매우높은위험(1등급)으로 수익우선형 고객에게 적합하며, 환매수수료는 없다.