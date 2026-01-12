시제품 단계서 멈춘 창업 한계 보완…제조전문형 모델 도입 전문기업 협업 확대, 메이커 스페이스 13곳으로 늘려

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 아이디어를 시제품으로 양산하는 ‘메이커 스페이스’의 역할을 시제품 제작에서 ‘판매 가능한 제품 생산’ 등 양산 단계로까지 확장키로 했다. 창업 현장에서 반복돼 온 시제품 이후의 생산 공백을 제도적으로 메우겠다는 취지다.

중기부는 시제품부터 초도양산까지 지원하는 ‘2026년 제조전문형 메이커 스페이스’ 주관기관을 1월 13일부터 2월 3일까지 모집한다고 밝혔다.

그동안 메이커 스페이스는 3D프린터, 레이저커터 등 장비를 활용해 아이디어를 시제품으로 구현하는 데 초점이 맞춰져 있었다. 하지만 시제품 이후 양산 설계, 제품 인증, 공정 구축 단계에서 다수의 스타트업이 어려움을 겪는 구조는 반복돼 왔다.

중기부는 이같은 한계를 보완하기 위해 2026년부터 메이커 스페이스에 ‘제조전문형 모델’을 도입한다. 단순한 시제품 구현을 넘어, 실제 시장에 내놓을 수 있는 수준까지 지원 체계를 재설계한다는 계획이다.

새로운 제조전문형 메이커 스페이스는 시제품 제작과 동시에 초도양산 가능성까지 검증하는 방식으로 운영된다. 기존처럼 시제품 이후 단계를 창업자가 홀로 감당하는 구조에서 벗어난다.

제조전문형 메이커 스페이스에는 제조 전문성을 갖춘 기업이 함께 참여한다. 설계 검증, 공정 설계, 원가 분석, 양산성 평가를 통합적으로 수행해 시제품부터 초도양산까지 한 번에 도전할 수 있는 환경을 만든다.

중기부는 올해 제조전문형 메이커 스페이스 주관기관을 기존 8곳에서 13곳으로 확대해 모집할 계획이다. 1000㎡ 이상의 전용공간과 전문 장비·인력을 갖춘 기관이나 기업은, 양산 설계·제품 인증·초도양산 역량을 보유한 전문기업과 컨소시엄을 구성해 신청할 수 있다.

선정된 주관기관은 장비 제공에 그치지 않고, 전문기업의 공정·양산 노하우와 메이커 스페이스의 창작·실험 기능을 결합한 지역 제조 거점 역할을 맡게 된다.

조경원 중기부 창업정책관은 “메이커 스페이스는 단순한 메이킹 공간이 아니라, 전문기업과 함께 제품화·초도양산까지 책임지는 제조창업 거점으로 운영될 것”이라며 “스타트업이 실제 제품을 만들어 시장에 도전할 수 있는 현장 중심의 제조창업 생태계를 메이커 스페이스를 통해 구현하겠다”고 말했다.

신청·접수는 K-스타트업 누리집에서 2월 3일 16시까지 가능하다. 이후 서류 및 발표 평가를 거쳐 지원 대상이 최종 선정된다. 자세한 내용은 K-스타트업 누리집 공고문 또는 통합콜센터(1357)를 통해 확인할 수 있다.