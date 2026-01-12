매트리스와 함께 쓰는 제품, ‘두께·경도·안전’ 먼저 봐야 에이스침대, 1mm 초슬림 탄소섬유 적용 ‘닥터스 온열매트’ 제안

[헤럴드경제=홍석희 기자] 연초부터 이어진 한파로 온열매트 수요가 늘고 있지만, 제품 선택 기준을 정확히 아는 소비자는 많지 않다. 침대 위에서 장시간 사용하는 제품인 만큼, 단순한 발열 성능보다 구조와 안전성을 따져봐야 한다는 지적이 나온다.

에이스침대는 12일 겨울철 숙면 환경을 위한 온열매트 선택 가이드를 제시했다. 매트리스와 함께 사용하는 경우, 두께와 경도가 수면감에 직접적인 영향을 미친다는 점을 강조했다.

회스측은 “침대 매트리스는 체중을 고르게 분산하도록 설계돼 있다. 온열매트가 지나치게 두껍거나 단단하면 눕는 느낌이 달라지거나 배김 현상이 생길 수 있다. 뒤척임이 잦은 사용자일수록 이질감 여부를 확인하는 과정이 필요하다”고 강조했다.

에이스침대는 매장 체험이나 실사용자 후기를 통해 착용감을 미리 확인한 뒤 구매하는 방식을 권했다. 매트리스와의 궁합이 수면 만족도를 좌우할 수 있어서다.

안전성도 핵심 기준이다. 취침 중 장시간 사용하는 제품 특성상 KC 안전인증 여부는 기본이고, 라돈과 전자파 관련 시험·인증 여부도 함께 확인해야 한다는 설명이다. 과열 시 자동으로 전원이 차단되는 기능이 적용됐는지도 중요하다.

에너지 효율 역시 고려 대상이다. 하루 8시간 이상 사용하는 경우가 많아 월 단위 전력 소비량 차이가 부담으로 이어질 수 있다. 최근에는 저전력 발열 방식의 탄소 소재 온열매트가 주목받고 있다.

생활 편의성도 빠질 수 없다. 땀이나 음료로 인한 오염 가능성을 감안해 생활방수 처리 여부와 세척 가능 구조인지 확인하는 것이 바람직하다. 원격 조절 기능이 있는지도 수면 환경에 따라 선택 요소가 될 수 있다.

에이스침대는 이러한 기준을 반영해 ‘닥터스 온열매트’가 최적이라 강조했다. 초슬림 1mm 탄소섬유 기술을 적용해 두께를 최소화하고, 매트리스 본연의 쿠션감을 유지하는 것이 특징이다.

온도는 LCD 조절기를 통해 최대 99단계까지 설정할 수 있으며, 1시간 단위로 1~12시간 타이머 기능을 지원한다. 블루투스 연결 시 전용 앱을 통해 온도와 시간을 조절할 수 있다.

안전 기능으로는 과열 방지 스위치와 과전류 차단 기술을 적용했다. 직류 방식 열선 연결과 고강도 탄소섬유사를 사용해 전자파를 이중 차단했으며, 라돈 방사능 측정 시험과 내구성 실험도 통과했다. KC 안전인증과 EMF, EMC 인증을 모두 획득했다.

해당 제품은 전량 국내에서 생산된다. 에이스침대는 전용 A/S 핫라인을 운영해 사후 관리 서비스도 제공하고 있다.

에이스침대 관계자는 “온열매트는 침대와 함께 사용하는 제품인 만큼 착용감과 안전성, 관리 편의성까지 종합적으로 고려해 선택하는 것이 중요하다”며 “닥터스 온열매트는 1mm초슬림 탄소섬유 기술로 매트리스 본연의 기능을 유지하는 제품으로, 가까운 에이스침대 매장을 방문해 직접 경험해보시길 바란다”고 말했다.