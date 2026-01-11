월요일 중부지방에 다시 눈비 도로 곳곳에 블랙아이스 주의 낮 최고기온은 평년보다 높아

[헤럴드경제=김은희 기자] 주말 동안 전국에 내린 눈과 비가 얼어붙어 월요일인 12일 아침 출근길에는 곳곳에 빙판이 생길 것으로 보여 주의가 필요하다.

이번 주말 강원내륙·산지와 호남, 제주를 중심으로 많은 눈이 내렸다. 11일 오후 4시 현재 적설을 보면 제주 한라산 사제비 32.3㎝, 강원 고성군 향로봉 25.4㎝, 전북 무주군 설천봉 21.0㎝, 전남 무안군(운남면) 16.8㎝, 목포시 15.4㎝ 등이다.

호남·충남서해안·충남북부내륙·충북중부·충북남부엔 11일 저녁, 제주에는 12일 새벽까지 눈 또는 비가 이어질 것으로 관측된다.

지역별로 전남서해안·전북서해안·제주산지 2~7㎝, 충남서해안·광주·전남서부(서해안 제외)·울릉도·독도 1~5㎝, 제주중산간 1~3㎝, 세종·충남북부내륙·충북중부·충북남부·전북내륙·제주해안 1㎝ 안팎의 눈이 더 내릴 것으로 보인다.

12일에는 충남서해안에 다시 눈 또는 비가 내리고 오전부터 서울·인천·경기서해안, 오후부터 나머지 중부지방(동해안 제외)에도 재차 눈이나 비가 오기도 하겠다. 이후 13일 새벽까지 중부지방(서울·인천·경기서해안·충남서해안 제외)과 전북에 눈비가 내릴 것으로 예상된다.

예상 적설은 경기북동부·강원내륙·강원산지 2~7㎝, 경기북서부·경기남동부·충남서해안 1~5㎝, 충북·경북북동산지 1~3㎝, 경북북동내륙·전북동부 1㎝ 안팎, 서울·인천·경기남서부 1㎝ 미만이다.

밤사이 기온이 떨어지며 낮 동안 녹았던 눈이 다시 얼어 길을 빙판으로 만들 것으로 보인다. 도로 곳곳에는 눈에 잘 보이지 않는 살얼음(블랙아이스)이 낄 수 있다.

12일 아침 최저기온은 -14~-3도까지 떨어질 전망이다. 바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠다.

경기북부내륙과 강원내륙산지, 충북중·북부, 충남 계룡, 전북동부, 경북북동내륙·산지에는 한파특보가 내려진 상태다.

아침엔 춥겠지만 12일 낮에는 기온은 최고 0~10도로 평년기온보다 높을 것으로 관측된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -9도와 3도, 인천·대전 -8도와 5도, 광주 -4도와 7도, 대구 -8도와 6도, 울산 -6도와 7도, 부산 -4도와 8도다.

현재 전 해상에 풍랑특보가 내려졌다. 서해상과 남해서부해상(남해서부서쪽먼바다 제외)·울산앞바다·남해동부앞바다는 11일까지, 동해앞바다(울산앞바다 제외)·제주해상·남해서부서쪽먼바다는 12일까지, 남해동부먼바다는 13일까지, 동해먼바다는 당분간 바람이 시속 35~65㎞(9~18㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5~4.0ｍ로 매우 높게 일겠다.

남해동부바깥먼바다와 동해먼바다, 제주남쪽먼바다는 물결의 높이가 최고 5.0ｍ를 넘겠으니 항해나 조업 시 특히 주의해야 한다.