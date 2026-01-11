NHK 인터뷰서 “中에 강력한 항의”

[헤럴드경제=강문규 기자] 다카이치 사나에 일본 총리는 11일 중국의 이중용도 물자 수출 통제에 대해 “일본만을 겨냥한 듯한 이번 조치는 국제적 관행과 크게 다른 것으로 허용할 수 없다”고 밝혔다.

다카이치 총리는 NHK가 지난 8일 녹화해 이날 방송한 인터뷰에서 “중국 측에 강하게 항의도 하고 철회도 요구하고 있다”며 이같이 말했다.

다카이치 총리는 “(중국의) 경제적 위압이라고 하는 것이 각지에서 일어나면 큰일이므로 주요 7개국(G7)과도 협력해 의연하고 냉정하게 대응하겠다”고 중국 희토류에 대해 “특정 국가에 대한 의존도를 낮추기 위해 공급망 강화를 확실히 추진할 것”이라고 말했다.

중국은 다카이치 총리가 작년 11월 국회에서 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 한 이후 강하게 반발하며 일본과 대립해 왔다. 중국은 이달 6일 일본을 상대로 민간용, 군용으로 모두 활용할 수 있는 희토류 일부를 포함한 이중용도 물자 수출을 금지한다고 밝혔다. 중국은 일본 기업에 대한 중희토류와 이를 포함한 자석 등의 수출을 제한하기 시작한 것으로 알려졌다.

다카이치 총리는 중일 갈등과 관련해 “현재도 외교 경로로 중국과 의사소통을 지속하고 있으며 국익의 관점에서 냉정하고 적절하게 대응해 갈 것”이라고 말했다.