수출 실적 39만대 역대 최고실적

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 지난해 광주지역 자동차 생산량이 총 58만668대로 집계돼 4년 연속 50만대 이상의 생산량을 유지했다고 11일 밝혔다.

2025년 광주의 자동차 생산량은 역대 최대를 기록했던 2023년 58만6100대에 이은 두 번째로 높은 생산 실적이다.

지난해 자동차 수출 실적은 39만1207대로 역대 최대 실적을 달성했다.

이는 부가가치가 높은 전기차(EV)와 하이브리드차, 인기 SUV 모델의 수출 호조에 힘입은 결과로 해석된다.

특히 미국의 자동차 분야 상호관세 부과와 세계 경기 둔화, 소비심리 위축 등 어려운 대내외 여건 속에서도 최대 수출 실적을 기록했다.

광주시는 이 같은 실적의 배경으로 ▷기아 주력 모델(스포티지·셀토스)의 견조한 세계적 수요 ▷ 전기차(EV) 중심의 라인업 전환 가속화 ▷광주형일자리 모델인 광주글로벌모터스(GGM)의 생산 공정 안정화 등을 꼽았다.

기아 오토랜드광주는 주력 SUV 모델의 하이브리드와 전기차 비중을 확대했고, GGM도 캐스퍼 일렉트릭 등 전기차 생산량을 늘리며 지역 자동차산업 구조를 친환경·고부가가치 중심으로 재편하고 있다.

시는 이 같은 성과를 바탕으로 올해에도 미래 모빌리티 선도도시 조성에 박차를 가할 계획이다.

특히 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대로의 전환에 대비해 지역 부품 기업들의 업종 전환을 지원하고, 완성차 업체와 부품사 간 협력을 강화해 생산 기반을 더욱 공고히 할 방침이다.

손두영 광주시 인공지능산업실장은 “2025년 58만대 생산은 지역 부품 협력업체의 활력 제고와 고용 안정으로 이어지는 의미 있는 성과”라며 “자율주행과 미래차 핵심 부품 공급망을 지속적으로 확충해 자동차 생산 60만대 시대를 열 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.