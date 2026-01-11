이번주 1년 4개월만 최대 ‘사자’…SK하이닉스는 ‘팔자’ 삼성전자 주가 상승 지속 전망 속 수요 둔화 가능성 지적도

[헤럴드경제=김유진 기자] 최근 삼성전자 주가가 가파른 상승세를 보이면서 개인 투자자들의 매수세가 집중되고 있다. 이번주 개인 투자자들은 삼성전자를 3조원 가까이 순매수하며 1년 4개월 만에 최대 규모의 주간 순매수를 기록했다. 이와 함께 차입을 통한 이른바 ‘빚투’ 규모도 역대 최고 수준으로 불어났다.

11일 한국거래소에 따르면 이번주(5∼9일) 개인 투자자들의 삼성전자 순매수액은 2조9150억원으로 집계됐다. 이는 2024년 9월 둘째주 이후 주간 기준으로 가장 큰 규모다. 개인 투자자들은 지난 5일부터 9일까지 닷새 연속 삼성전자 주식을 사들이며 강한 매수 흐름을 이어갔다.

같은 기간 개인 투자자들은 SK하이닉스를 1670억원 순매도해 대조적인 움직임을 보였다. 삼성전자에 자금이 집중되는 동안, 다른 대표 반도체 종목에서는 차익 실현에 나선 모습이다.

삼성전자에 대한 차입 투자 열기도 빠르게 달아오르고 있다. 거래소에 따르면 8일 기준 삼성전자의 신용잔고는 1조9770억원으로 역대 최대치를 기록했다. 신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 매수를 위해 증권사로부터 빌린 자금을 아직 상환하지 않은 금액으로, 이 수치가 늘었다는 것은 레버리지를 활용한 투자가 확대되고 있음을 의미한다. 삼성전자 신용잔고는 지난달 29일부터 이달 8일까지 7거래일 연속 증가했다.

이 같은 매수세는 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요 증가 기대와 함께, 삼성전자가 최근 발표한 실적이 시장 기대를 크게 웃돌았기 때문으로 풀이된다. 삼성전자는 지난 8일 지난해 4분기 역대 최대 실적을 공개하며 투자 심리를 자극했다. 작년 4분기 잠정 영업이익은 20조원으로, 전년 동기 대비 208.2% 증가해 7년여 만에 최대 분기 실적을 기록했다.

실적 발표 당일 개인 투자자들은 삼성전자 주식을 9850억원어치 순매수했다.

증권가에서는 D램과 낸드 가격 상승세가 이어지면서 올해도 삼성전자의 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 보고 목표주가를 잇따라 상향 조정하고 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 8일 기준 증권사 3곳 이상이 제시한 삼성전자의 평균 목표주가는 15만4423원으로, 직전 제시치인 13만6769원보다 1만7654원 높아졌다. 일부 증권사는 목표주가를 20만원까지 올리기도 했다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 “올해는 D램, 낸드 가격이 작년 대비 각각 87%, 57% 상승할 것으로 예상돼 올해 삼성전자 메모리 영업이익은 사상 최대 실적이 예상된다”며 “올해 연간 영업이익은 145조1470억원으로 기존 추정치 대비 18% 늘어날 것”이라고 말했다.

특히 최근 주가 급등에도 불구하고 여전히 다른 반도체 기업 대비 가격 매력이 크다는 분석이 나온다. 류영호 삼성증권 연구원은 “삼성전자는 현재 경쟁사 대비 D램의 생산능력을 조정할 수 있는 여력을 보유해 물량 측면의 강점을 가지고 있다”며 “2026년 말 기준 주가순자산비율(PBR)은 1.8배로, 기타 메모리 업체들의 높은 밸류에이션 대비 여전히 저평가 구간에 있다”고 밝혔다.

다만 증권가 일각에서는 삼성전자 주가가 추가로 상승하기 위해서는 대형 고객사를 대상으로 한 공급 확대가 필요하다는 지적도 나온다. 서승연 DB증권 연구원은 “올해 견조한 수요 강세로 D램 업황 호황기가 지속될 것”이라면서도 “삼성전자의 추가적인 주가 상승은 대형 GPU 고객사향 1cnm 기반 HBM4 선제 공급이 전제돼야 할 것”이라고 말했다.

송명섭 iM증권 연구원도 “한동안 메모리 가격의 상승이 지속될 것으로 보이나, 고객들의 메모리 확보가 어느 정도 충족되고 재료비 부담에 따른 세트 가격 상승과 메모리 탑재량 축소 영향이 발생할 경우 수요 둔화가 나타날 수 있는 점은 염두에 둘 필요가 있다”고 제언했다.