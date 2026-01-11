행정망 전용 AI 비서로 행정 혁신 가속 “공무원마다 AI비서 두는 셈” 보고서·회의록 작성부터 민원 답변 작성, 번역 및 문구 교정, 데이터 분석까지 반복·표준 행정업무 자동화해 민원처리 속도 높이고, 행정 서비스 향상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“AI비서 덕분에 민원처리 속도는 빨라지고 답변은 더 정확하게 할 수 있어요”

서울 송파구(구청장 서강석)가 행정업무의 전문성과 효율성을 높이고자 AI(인공지능) 비서를 도입하고, 행정 혁신 가속화를 꾀하고 있다고 밝혔다.

구는 내부에서만 사용하는 행정망에 AI 비서를 도입했다. ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI를 자체 행정망에 연계, 행정 맞춤형 AI 업무 환경을 구축했다. 전 직원마다 AI 비서를 두게 된 셈이다.

생성형 AI 비서는 ▲문서 요약 ▲보고서·보도자료 초안 작성 ▲민원 답변 지원 ▲번역 및 문구 교정 ▲데이터 분석 등 행정업무 전반을 지원한다. 또, 개인정보와 민감 정보는 필터링하고 내부망 전용으로 운영하는 방식으로 보안 관리를 강화하고, 신뢰성도 확보했다.

특히, 반복적·표준화된 행정업무를 자동화하는 기능을 제공해 민원 대응 속도를 높이고, 행정 서비스를 향상시키는 데 큰 도움을 주고 있다.

지난해 10월부터 두달 간 생성형 AI 솔루션 사전 테스트를 실시하고, 보안성 검토를 거쳐 올해 1월부터 본격 운영을 시작했다.

AI 비서를 사용한 직원들은 “AI가 복지, 문화, 생활 정보 등 행정 전반에 걸친 어떤 질문에도 신속하고 정확하게 답해 주니, 민원 대응 시간이 많이 줄었다”, “정보 검색뿐 아니라 계약서 검토 등 행정의 전문적인 부분까지 처리 가능한 점이 빠른 일 처리에 도움이 된다” 등 후기를 전했다.

향후 구는 부서 업무 특성에 맞춰 특화 기능을 추가하는 등 다양한 피드백을 반영하여 서비스 품질을 개선해 나갈 방침이다.

서강석 송파구청장은 “생성형 AI 비서 도입이 직원들의 반복 업무 부담을 덜고, 행정업무 효율화를 통해 궁극적으로는 구민의 삶의 질을 높이는데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 AI 기술을 행정에 단계적으로 적용해 더욱 향상된 행정 서비스를 제공하는 ‘섬김행정’을 구현해 나가겠다”고 전했다.