케데헌 OST 동시 3곡 진입…로제 ‘아파트’ 74위

[헤럴드경제=김영철 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’에서 장기 진입을 이어갔다.

9일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 ‘골든’은 전주보다 2계단 하락한 10위로 29주 연속 싱글차트에 이름을 올렸다.

이번주 싱글차트에는 ‘골든’을 포함해 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 총 3곡이 진입했다. ‘왓 잇 사운즈 라이크’(What It Sounds Like)가 28위, ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)이 29위에 나란히 위치했다.

하이브 글로벌 걸그룹 캣츠아이의 신곡 ‘인터넷 걸’(Internet Girl)은 24위로 차트에 처음 진입했다. 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(Gabriela)는 93위로 차트에 재진입했다.

걸그룹 블랙핑크 로제의 글로벌 히트곡 ‘아파트’(APT.)는 74위로 통산 58주째 싱글차트에 머물렀다.