[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북도와 구미시는 지난 7일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT 박람회인 ‘CES 2026’ 현장에서 삼성SDS와 대규모 AI 데이터센터 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

삼성SDS가 최근 공시를 통해 밝힌 구미 AI 데이터센터 투자 계획을 실제 실행 단계로 연결하는 첫 공식 절차다.

구미시와 삼성SDS가 AI 산업을 중심으로 중장기 협력 체계를 본격 가동했음을 대외적으로 선언한 자리이기도 하다.

CES는 글로벌 빅테크 기업과 투자자, 기술 리더들이 모여 미래 산업 방향과 투자 흐름을 가늠하는 상징적 무대다.

이번 협약은 삼성SDS의 전략적 투자 대상지로 구미가 선택됐다는 메시지를 전 세계에 알렸다.

삼성SDS는 구미 국가산업단지 내에 약 60MW 규모의 하이퍼스케일 AI 데이터센터를 조성할 계획이며 향후 추가 투자 가능성도 함께 검토하고 있다.

이번 협약을 계기로 구미는 삼성SDS의 AI 데이터센터 인프라와 삼성전자의 ‘갤럭시 AI’ 스마트폰 생산 거점, 반도체특화단지 중심의 강력한 소재·부품 제조 역량 구축에 속도를 낼 전망이다.

구미 AI데이터센터에는 고대역폭메모리(HBM) 등 최첨단 AI 반도체가 적용될 예정이다.

모바일·제조·서비스 전반의 디지털 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 인프라 역할이 기대된다.

구미시는 이번 CES 투자협약을 기점으로 구미산단에 AI 완결 생태계 구축과 글로벌 첨단 제조 AI 도시로의 전환을 본격화한다.

양금희 경북도 경제부지사는 “경북은 풍부한 전력 기반과 최적의 입지 조건을 바탕으로 기업에 안정적이고 경쟁력 있는 운영 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.

김장호 구미시장은 “CES라는 글로벌 무대에서 삼성SDS와 AI 데이터센터 투자협약을 체결한 것은 구미 산업 전환의 방향성과 실행력을 세계에 보여준 상징적인 장면”이라며 “이번 협약을 계기로 구미가 AI 인프라를 기반으로 한 미래 산업의 중심 도시로 도약할 것으로 기대한다”고 말했다.