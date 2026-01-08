[헤럴드경제=장연주 기자] 이탈리아에서 한 40대 남성이 식당 홍보 영상에 찍혀 불륜이 들통났다면서 사생활 침해를 이유로 식당을 상대로 소송을 제기했다. 이 남성은 영상을 본 아내가 이혼을 통보한 것으로 전해졌다.

7일 데일리메일 등 외신에 따르면, 이탈리아 시칠리아 카타니아에 거주하는 남성 A씨(42)는 최근 불륜이 드러나 결혼 생활이 파탄 났다. 앞서 방문한 한 식당에서 외도하는 모습이 포착됐기 때문이다.

A씨는 아내에게 “업무상 저녁 약속이 있다”고 말한 뒤 외출했다. 하지만 실제로는 해당 식당에서 불륜 상대와 은밀한 데이트를 즐겼다.

문제는 이날 식당 직원이 홍보 콘텐츠를 제작하는 과정에서 식당 내부를 촬영했고, A씨와 상간녀의 모습이 카메라에 고스란히 담긴 영상을 틱톡에 올리면서 문제가 시작됐다.

해당 영상은 빠르게 퍼졌고, 이를 본 아내는 곧바로 이혼 의사를 밝히며 A씨를 집에서 내보낸 것으로 알려졌다.

이에 A씨는 “식당이 내 동의없이 촬영한 영상을 SNS 홍보용으로 게시해 사생활을 침해했다”며 법적 대응에 나섰다.

이탈리아 소비자 권익 단체 ‘코다콘스’는 A씨를 대신해 손해배상을 청구하겠다고 밝혔다. 동시에 이탈리아 개인정보 보호 감독기구에 공식적으로 문제 제기할 예정이다. 민원이 받아들여질 경우, 해당 식당은 이탈리아 개인정보 보호법에 따라 추가 제재를 받을 수 있다.

코다콘스 관계자는 “A씨는 영상 촬영 사실 자체를 전혀 몰랐고, 촬영에 동의하지도 않았다”며 “어떤 경우에는 영상 공개가 개인의 사생활과 가정에 매우 심각한 영향을 미칠 수 있다”고 지적했다.

이어 “식당이 고객을 홍보물에 등장시키려면 명확한 사전 동의를 받아야 한다”며 “고객의 분명한 동의 없이 촬영하고 이를 게시해 예측할 수 없는 결과에 노출시키는 것은 결코 용납될 수 없다”고 밝혔다.