[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 이민정이 시상식에서 하트 포즈 요청을 거절하고 작고한 배우 안성기를 추모했다.

이민정은 6일 서울 중구 장충동 신라호텔에서 진행된 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 시상식서 연예인유튜버 부문 대상을 받았다.

이민정은 “배우가 아닌 유튜버로서 상을 받게 돼서 기분 좋게 한 해를 시작한다”면서도 “배우로서는 저희에게 굉장히 감동을 주고 역사로 남았던 (안성기) 선생님이.. (별세해) 마음이 무겁다. 삼가 고인의 명복을 빈다”고 했다.

이민정이 시상식에 검은색 원피스를 입고 가슴에 흰 꽃을 단 채 나타난 것 역시 추모의 뜻으로 해석된다.

이민정은 이날 포토월 촬영 중 ‘하트 포즈’ 요청을 받았으나 “오늘은…”이라며 양해를 구하기도 했다.

이민정은 시상식을 마친 뒤 고(故) 안성기의 빈소를 찾은 것으로 알려졌다.

이민정은 자신의 SNS에 “선생님 조문 다녀오는데 이 사진이 갑자기 와서 놀랐다. 정말 따뜻한 멋졌던 선생님. 늘 기억할게요”라며 안성기와 과거 함께 찍은 사진을 올렸다.

2019년 혈액암 진단을 받고 투병한 안성기는 지난 5일 세상을 떠났다. 발인은 오는 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다다.