[헤럴드경제=문영규 기자]니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미군에 체포돼 미국에 압송된 가운데 첫 법정 출석을 위해 뉴욕 맨해튼의 남부연방지방법원에 5일(현지시간) 도착했다.

로이터 통신, CNN 방송 등 현지 언론에 따르면 마두로 대통령은 이날 뉴욕 브루클린에 위치한 메트로폴리탄 구치소에 수감돼 있다가 헬기를 이용해 법원 인근 헬기장으로 호송됐다.

수갑을 찬 것으로 보이는 마두로 대통령과 그의 부인 실리아 플로레스를 중무장한 병력이 끌고 가는 모습도 목격됐다.

이들은 이어 장갑차에 태워져 법원으로 이동했다.

미군의 지난 3일 전격적인 군사작전을 벌여 베네수엘라 수도 카라카스의 안전가옥에서 마두로 대통령 부부를 체포했다. 미군과 미 법무부 당국자들은 이날 이들을 뉴욕으로 압송했다.

마두로 대통령은 트럼프 1기 행정부 시절인 2020년 마약 밀매, 돈세탁 등 ‘마약 테러리즘’ 혐의로 기소됐다. 그가 미국 법정에 서는 것은 이번이 처음이다.

마두로 대통령 부부는 미 동부시간으로 이날 정오(한국시간 6일 오전 2시) 법원에서 기소인정 여부 절차를 밟을 예정이다.

마두로 대통령의 재판은 올해 92세의 앨빈 헬러스타인 판사가 맡는다. 헬러스타인 판사는 마두로 대통령이 연관된 마약 사건을 10년 넘게 담당해 왔다.