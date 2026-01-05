[헤럴드경제=박혜림 기자] 화요일인 6일, 찬 북서풍이 밀려오면서 전국 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다. 특히 중부 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 내려가는 등 매서운 추위가 예고됐다.

5일 기상청에 따르면 6일 전국 최저기온은 영하 12도에서 영하 1도 사이에 분포해, 5일 아침과 비교해 5도 가량 낮아지겠다.

다만 낮 최고기온은 1~9도로 오늘과 비슷한 수준을 유지할 전망이다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 - 6도와 4도, 인천 - 5도와 4도, 대전 - 6도와 5도, 광주 - 3도와 7도, 대구 - 4도와 7도, 울산 - 3도와 8도, 부산 - 1도와 9도다.

추위와 함께 강한 바람도 이어진다. 오후부터 강원 산지와 동해안에는 순간풍속 시속 55㎞(산지 70㎞) 내외의 강풍이 불겠고, 그 밖의 전국에도 바람이 거세게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠다.

현재 서울과 경기 내륙, 강원, 전남 동부, 영남 등 전국 곳곳에 건조특보가 발효 중인 가운데, 대기가 매우 건조한 상태다. 기상청은 강풍으로 인해 작은 불씨가 대형 화재로 번질 위험이 크다며 야외 쓰레기 소각 금지 등 화재 예방에 각별히 유의할 것을 당부했다.

6일 밤부터는 기압골의 영향으로 중북부 지역과 제주에 비나 눈이 조금 내리겠다. 내일 늦은 밤 강원 북부 내륙·산지와 제주에서 시작된 강수는 모레(7일) 새벽 경기 북동부와 강원 전역으로 확대된 뒤 아침에 대부분 그치겠다. 제주는 모레 오후까지 이어질 전망이다.

예상 적설량 및 강수량은 제주 산지 1~5㎝(강수량 5㎜ 안팎), 경기 북동부와 강원 내륙·산지는 1㎝ 안팎(강수량 1㎜ 안팎)으로 많지 않을 것으로 보인다.