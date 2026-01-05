[헤럴드경제=이원율 기자]최근 미국이 베네수엘라 수도 카라카스를 급습, 니콜라스 마두로 대통령을 전격 체포한 일이 북한에 적지 않은 긴장감을 줘 핵 집착을 더 강하게 할 것이라는 분석이 나왔다.

박원곤 동아시아연구원(EAI) 북한연구센터 소장은 5일 EAI 주최의 ‘한국의 주변국 외교 및 대북 전략 콘퍼런스’에서 이같은 전망을 내놓았다.

‘북한의 대외 관계’를 주제로 발표한 박 소장은 “마두로 대통령 체포 사건은 두 가지 측면에서 북한에 영향을 줄 것으로 본다”며 “먼저 북한이 핵에 대한 집착을 강하게 만들 것”이라고 했다.

이라크의 사담 후세인, 리비아의 무아마르 카다피 등 핵무기가 없는 반미국가의 정상이 미국에 무너진 일을 근거로 핵 보유 정당성을 주장했던 북한의 인식이 이번 사건으로 더 공고해질 것이라는 시선이다.

아울러 미국의 적극적 군사 작전이 북한에 큰 압박을 줄 가능성도 언급했다.

그는 “단순히 해안 봉쇄 수준이 아니라 직접 (베네수엘라에)들어가 체포까지 했다는 것은 북한 입장에서 적지 않은 긴장감”이라며 “이런 일을 미국이 북한을 상대로 벌일 가능성은 없겠지만, 어떤 형태든 군사적 무력을 사용해 북한을 압박할 가능성은 굉장히 커졌다”고 예측했다.

박 소장은 “김정은 북한 국무위원장 입장에서도 계속해 트럼프 대통령의 대화 제안을 거부하는 건 큰 도전이 될 수 있다”며 “결국 미북 간 협상 가능성이 좀 더 높아진 셈”이라고 했다.

또 “미북 정상회담 시점은 정확히 알 수 없지만, 올해 안에 가능성이 있다”며 “정확한 시기는 올해 4월이나 미국 중간선거가 열리는 11월 이후로 본다”고 했다.

미국은 3일(미 동부시간) 새벽 베네수엘라 수도 카라카스에 있는 대통령 안전가옥에 대규모 병력을 투입해 마두로 대통령을 체포했다.

언제든 일사불란한 군사 작전으로 적국 지도자의 침실까지 침투할 수 있다는 점을 보여준 것이다.

이는 북핵 위협 제거를 위해 미국이 ‘레짐 체인지(정권교체)’를 시도할 수 있다는 북한의 오랜 우려를 자극할 수 있는 장면이기도 하다.

북한과 베네수엘라가 긴 시간 반미 전선에서 유대 관계를 쌓았다는 점에서 김 위원장이 체감하는 충격은 더 클 수 있다.

북한 국방성 대변인은 지난달 25일 담화에서 미국 핵추진잠수함의 부산 입항을 두고 “국익보장과 안전수호를 위해 방위력 제고를 강력히 실행해 나가려는 우리의 실천적 의지는 절대불변”이라고 강조했었다.