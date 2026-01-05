2025년 범금융 신년인사회서 신년사 “국가 대도약과 모두의 성장의 원년”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이억원 금융위원장은 5일 “올해는 미래를 여는 생산적 금융의 성과를 본격적으로 만들어 내겠다”고 말했다.

이 위원장은 이날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 범금융 신년인사회에서 “2026년은 국가 대도약과 모두의 성장의 원년이 돼야 한다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “금융위는 대한민국 경제 대도약을 선도하는 금융 대전환을 더욱 속도감 있게 추진하겠다”면서 ▷생산적 금융 ▷포용적 금융 ▷신뢰받는 금융을 핵심 방향으로 제시했다.

우선 생산적 금융 측면에서 “정부, 금융, 산업이 모두 함께 힘을 합친 국민성장펀드를 통해 한국경제의 미래를 열어갈 첨단산업에 과감하게 투자하겠다”면서 “금융산업도 생산적 금융 경쟁력을 키우고 인공지능(AI) 기반 첨단산업으로 발전하도록 지원하겠다”고 강조했다.

이와 함께 ▷디지털자산 생태계 조성 ▷자본시장 활성화 추진을 약속하며 “생산적 금융으로 나아가는 과정에서 지역경제, 탄소감축, 소상공인에 대한 금융지원도 챙기겠다”고 덧붙였다.

포용적 금융 실천을 통해선 금융의 문턱을 낮추고 부담을 덜어내겠다는 계획이다. 이 위원장은 “금융소외계층의 고금리 부담을 완화하기 위해 정책서민금융 상품을 개편하고 금융회사 기여를 제도화하겠다”며 “정책서민금융과 민간금융을 연계하는 등 금융회사의 서민금융 역할도 강화하겠다”고 했다.

특히 금융이 ‘국민의 삶에 도움이 되는 금융’, ‘정말 어려울 때 함께하는 금융’으로 거듭나도록 채무조정과 추심 관행도 개선할 방침이다.

이 위원장은 또한 “금융이 국가경제의 안전판이자 국민의 청지기가 되도록 금융안정과 소비자보호라는 금융위의 기본 책무를 빈틈없이 수행하겠다”고 역설했다.

그는 “가계부채, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 산업 재편 등 잠재 리스크를 면밀히 모니터링하고 필요시 준비된 시장안정 조치를 선제적으로 시행해 금융안정을 굳건히 지키겠다”면서 “금융범죄와 사고로부터 소비자를 철저히 보호하고 피해자를 신속히 구제하기 위한 노력도 강화하겠다”고 전했다.