[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스가 프레임 신제품 6종을 출시하며 2026년 침실 라이프스타일 트렌드를 제시했다.

시몬스는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임 ‘하우티(Hawti)’를 비롯해 △르벨르(Levelle) △테피(Tepi) △플래토(Flato) △올로 클래식(Olo Classic) △D2178 등 신제품을 선보였다고 5일 밝혔다.

하우티는 슈퍼싱글(SS) 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 배치할 수 있는 TSS 구조로, 공간 활용성과 독립적인 수면 환경을 동시에 고려한 제품이다. 아트월 형태의 헤드보드와 내추럴 오크 컬러를 적용해 호텔형 침실 분위기를 구현했다.

르벨르는 20세기 유럽 모던 가구 디자인을 현대적으로 재해석한 프레임으로, 헤드보드와 풋보드 높이를 동일하게 설계해 안정감을 높였다. 테피는 미드 센추리 감성의 간결한 디자인이 특징이며, 플래토는 6.4cm 저상형 구조의 헤드리스 프레임으로 안전성과 공간 효율성을 강화했다.

스테디셀러인 D2178과 올로는 리뉴얼을 거쳤다. D2178은 내추럴 블랙 컬러로 변경됐고, 올로는 우드 몰딩과 패브릭 소재를 적용한 ‘올로 클래식’으로 새롭게 출시됐다.

시몬스는 모든 프레임에 국가 공인 기준(E1)보다 엄격한 E0급 친환경 자재를 사용했다. 매트리스 역시 라돈·토론 안전 인증, 난연 생산, 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등 ‘국민 매트리스 4대 안전 기준’을 적용하고 있다.

신제품에 대한 자세한 내용은 시몬스 침대 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.