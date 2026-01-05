체중·혈당이 이민의 당락 좌우...“만성질환을 국가 리스크로 보는 시대”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 최근 미국 정부가 향후 이민 비자 심사 과정에서 비만·당뇨·고혈압 등 만성질환을 보다 엄격하게 반영하는 지침을 발표했다. 기존에 전염성 질환 여부 확인에 머물던 심사 기준에서 벗어나, 신청자의 장기적 건강 상태와 향후 발생할 수 있는 의료비 부담까지 고려하는 방향으로 기준이 확대됐다.

건강이 곧 ‘국경을 넘는 자격’으로 작용하는 시대가 열리고 있다. 만성질환은 더 이상 개인의 문제가 아닌, 국제 이동성과 경제적 기회까지 좌우하는 새로운 글로벌 기준으로 자리 잡는 모습이다.

▶전 세계가 겪는 ‘만성질환 팬데믹’=만성질환은 이미 세계적 유행을 넘어 ‘글로벌 비상사태’ 수준으로 확산됐다. 세계보건기구(WHO)는 비만을 전 세계적인 건강 위기이자 긴급 대응이 필요한 문제로 규정하며, 각국에 예방과 관리 강화를 지속적으로 촉구하고 있다. 특히 당뇨병은 전 세계 환자 수가 5억8900만 명을 넘어섰고, 고혈압·대사질환·지방간 등 연관 질환 역시 빠르게 증가하는 추세다.

국가들이 만성질환에 민감해진 배경에는 재정 부담이 자리하고 있다. 미국 당뇨병협회(ADA)에 따르면, 당뇨 환자의 연간 의료비는 비당뇨인보다 약 2.6배 높은 것으로 나타났다.

비만으로 인한 경제적 손실 역시 연간 수천억 달러 규모로 추산된다. 의료비 지출이 국가 재정을 압박하는 상황이 심화되면서, 각국이 만성질환 보유자의 유입 위험을 선제적으로 관리하려는 움직임도 갈수록 뚜렷해지고 있다는 분석이다.

▶비만•당뇨는 체중 문제?...‘이곳’ 기능 저하가 핵심=비만과 당뇨병은 단순히 체중이 늘어나는 문제에 그치지 않는다. 여러 질병의 출발점이 되는 ‘대사 기능 저하’가 핵심이다. 이로 인해 혈당 조절과 지방 대사가 무너지고 전신 건강이 연쇄적으로 악화될 수 있다. 이에 의료계는 체중 수치보다 대사 기능 회복을 중심으로 한 관리가 필요하다고 강조한다.

글로벌365mc인천병원 안재현 대표병원장은 “비만은 살이 찌는 데서 끝나지 않고, 늘어난 지방이 염증을 일으키는 물질을 배출하면서, 몸 전체 대사에 악영향을 주는 상태로 바뀐다”고 강조했다. 이어 “그중 사이토카인은 혈관 기능을 떨어뜨리고 인슐린 저항성을 높여 고혈압·지방간·제2형 당뇨병·심장질환으로 이어지는 대사 연쇄를 촉발한다”고 덧붙였다.

▶특히 ‘이 비만’은 더 위험해...체중 감량보다 지방관리가 핵심=특히 복부비만과 내장지방은 당뇨병을 비롯한 심혈관질환 발생 위험을 크게 높이는 요인으로 지목된다. 내장지방은 각종 호르몬 변화와 염증 반응을 유발해 혈관 내벽을 손상시키는 성향이 강하며, 이에 따라 고혈압과 동맥경화의 핵심 위험 요인으로 분류된다.

이러한 이유로 최근 비만 관리는 단순한 체중 감량에서 벗어나, 대사 부담을 유발하는 지방을 어떻게 줄이고 관리할 것인가에 초점이 옮겨가고 있다. 식습관 개선과 운동, 약물 치료가 전신의 대사 환경을 조절하는 기본 축이라면, 반복적으로 축적되는 부위의 지방을 관리하는 접근은 치료 효과를 높이기 위한 보완 전략으로 활용되고 있다.

이러한 흐름 속에서 지방흡입이나 람스(지방추출주사) 등 국소 지방 관리를 위한 의료적 시술도 하나의 관리 방법으로 언급된다. 해당 시술은 특정 부위에 축적된 지방세포 수를 줄이는 데 도움을 줄 수 있어, 체형 개선과 함께 체중 관리의 보조적 수단으로 활용될 수 있다는 설명이다.

안 병원장은 “지방흡입은 피하지방을 제거하는 시술이지만, 특정 부위 지방이 줄어들면 인슐린 저항성과 대사 부담이 일부 완화돼 내장지방 관리에도 간접적인 도움이 될 수 있다”고 설명했다. 그러면서도 “지방흡입은 내장 지방을 직접적으로 줄이는 방법이 아닌 만큼 식습관 개선과 규칙적인 운동 등 생활습관 개선이 선행돼야 한다”고 강조했다.

▶미국 비자 심사가 보여준 새로운 기준=이번 미국 정부의 비자 심사 강화는 건강이 정책적 판단 기준으로 부상하고 있음을 보여준다. 이민자의 건강 상태에 따른 의료비 부담 가능성을 비자 심사에 반영하면서, ‘국경을 넘는 조건’에 대한 기준도 달라지고 있다는 평가다.

앞으로 해외 취업·유학·투자 등 국경을 넘는 이동은 개인의 건강 관리 수준에 따라 제약 받을 가능성이 있다. 건강이 개인의 삶의 질을 넘어, 국제 무대에서 경쟁력과 선택지를 좌우하는 요소로 부각되고 있다는 분석이다.

안 병원장은 “비만과 당뇨병은 결국 체내 대사 시스템에 악영향을 주는 접근으로, 이때 발생하는 연쇄 질환은 개인뿐 아니라 의료 재정에 장기 부담을 주는 구조적 위험”이라며 “각국이 만성질환을 경제적 리스크로 분류하고, 정책 기준에 반영하는 흐름이 강해지고 있다”고 평가했다.

그러면서 “특히 내장지방은 여러 질환을 동시에 촉발하는 시발점이 되는 만큼, 체중 관리는 미래의 건강 위험뿐 아니라 사회·정책적 불이익 가능성까지 함께 줄이는 가장 현실적인 방법”이라고 조언했다