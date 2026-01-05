[헤럴드경제=윤성현 기자] 윤진오 동부건설 대표이사가 “수익성 중심의 내실경영을 통해 재무건전성과 지속 가능한 성장을 이끌겠다”는 새해 경영 방침을 밝혔다.

동부건설은 5일 서울 강남구 역삼동 본사에서 2026년 시무식을 개최했다. 이날 행사에는 윤진오 대표이사를 비롯한 주요 경영진과 본사 임직원들이 참석했다. 윤 대표는 신년사를 통해 지난 한 해 동안 외형보다는 내실을 중시하는 경영 전략 아래 연간 수주 4조원을 상회하는 성과와 함께 수익성 회복, 흑자 전환이라는 의미 있는 실적을 달성했다고 평가했다.

윤 대표는 “2026년 역시 쉽지 않은 경영 환경이 예상되는 만큼, 외형 확장보다 수익성에 집중한 내실경영을 심화할 시기”라며 “선택과 집중을 통해 경쟁력을 발휘할 수 있는 분야에 역량을 모아야 한다”고 강조했다.

올해 핵심 경영방향으로는 ▷수익성 중심의 내실경영 강화 ▷수주 성과의 매출 전환을 위한 실행력 제고 ▷안전을 최우선 가치로 삼는 현장 중심 경영이 제시됐다. 윤 대표는 “각자의 자리에서 책임 있는 실천이 모여 회사의 지속 가능한 성장을 만들어야 한다”고 말했다.

동부건설은 올해 수익성 확보가 가능한 사업을 선별하고, 철저한 원가관리와 공정·사업관리 고도화를 통해 수주 성과를 실질적인 실적으로 연결한다는 계획이다. 동시에 중대재해 ‘제로’를 목표로 안전관리 체계를 강화하고 품질 경쟁력을 끌어올리는 데 역량을 집중할 방침이다.

회사 관계자는 “풍부한 수주 기반을 바탕으로 올해는 실행력과 관리 역량을 더욱 강화해 안정적인 실적 성장과 재무건전성 제고를 동시에 이뤄내겠다”며 “수익성 중심 내실경영을 통해 미래 경쟁력을 지속적으로 확보해 나갈 것”이라고 밝혔다.