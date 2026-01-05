- 연구원 창업·연구소기업 3개사 및 메타버스 기술 선봬 - AI·로봇·헬스케어·메타버스 기술로 글로벌무대 진출

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전자통신연구원(ETRI)은 연구원 창업기업과 연구소기업의 해외 진출 기회를 모색하고 글로벌 성장을 지원하기 위해 오는 6일부터 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2026’에 참가한다고 밝혔다.

ETRI는 이번 CES 2026에서 총 4개 규모의 독립 부스를 조성해 연구원 창업기업 및 연구소기업과 함께 전시에 나선다.

참가 기업은 ▷코어무브번트 ▷스포터 ▷디지털센트이며, 연구원에서는 AI 기반 3차원 실사 입체공간 재현 기술(초실감메타버스연구소)을 선보인다.

먼저 연구소기업인 ㈜코어무브번트는 ‘욕조형 EMS 스마트 헬스케어 솔루션’을 전시한다.

이 기술은 세계 최초의 욕조 일체형 수중 EMS 헬스케어 시스템으로, 물의 자연적인 전도성을 활용해 다채널 EMS를 수중에서 전달함으로써 근육 활성화와 혈액순환 개선, 회복 촉진, 스트레스 완화 효과를 제공한다.

창업기업 ㈜스포터는 나사 체결 협동로봇 자동화 솔루션 ‘Spotter ALGN’을 공개한다.

이 솔루션은 비전 기술과 힘(포스) 제어를 결합해 일반적인 협동로봇(cobot)을 자동차·전자 산업 분야의 전문 조립 로봇으로 전환하는 기술이다.

㈜디지털센트는 AI 기반 향기 시스템을 선보인다.

성별, 연령, 기분, 선호 향 노트, 상황적 요소 등을 분석해 실시간 개인 맞춤형 향수 큐레이션을 제공하며, 시각화된 디지털 블렌딩 엔진을 통해 전문가가 아니더라도 누구나 정밀한 향 설계와 조합이 가능하다.

ETRI는 초실감메타버스연구소 실감미디어연구실을 통해 AI 기반 3차원 실사 입체공간 재현 기술을 전시한다.

해당 기술은 멀티카메라로 획득한 실사 다시점 영상을 기반으로 AI를 활용해 3차원 실사 입체공간을 복원하고, 다양한 단말에 적응 가능한 라이트 필드(LF, Light Field) 영상을 생성한다.

시청자의 자유로운 인터랙션에 따라 3차원 공간을 체험·감상할 수 있는 완전입체 영상을 구현하는 것이 특징이다.

이번에 ETRI가 창업기업 및 연구소기업의 해외 진출과 글로벌 성장을 지원하기 위해 마련한 독립 부스는 미국 라스베이거스 베네시안 엑스포 내 스타트업 전시관 ‘유레카 파크’에서 운영된다.

방승찬 ETRI 원장은 “연구원의 창업기업과 연구소기업이 글로벌 무대에서 한 단계 더 성장할 수 있도록 지속적인 지원과 발판 마련에 힘쓰겠다”면서 “이번 CES 전시를 계기로 참여 기업들이 새로운 도약의 기회를 맞이하고, ETRI 또한 디지털 혁신을 선도하는 기술 선구자로서의 역할과 책임을 다해 나가겠다”고 말했다.