[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 임재범(63)이 가수 인생 40년의 여정을 마무리한다.

임재범은 4일 공식 유튜브 채널을 통해 장문의 글을 통해 “이번 40주년 투어를 끝으로 무대에서 물러나려 한다”며 은퇴를 발표했다.

그는 “이 글을 띄우기까지 오랫동안 망설였다”며 “말로 꺼내려 하면 목에 메어 차마 여러분을 바라보며 전할 용기가 나지 않아 이렇게 글로 전하게 됐다”고 글을 시작했다.

은퇴는 오랜 시간 스스로를 지켜보며 내린 결정이었다. 그는 “무대에 서면 여전히 심장은 뜨겁지만, 그 뜨거움만으로 다 감당하기엔 제가 가진 것들이 하나둘 제 손을 떠나고 있음을 인정해야 했다”며 “수없이 돌아보고 수없이 저 자신과 싸웠다”고 말했다.

팬들에 대한 미안함과 고마운 마음은 무엇과도 바꿀 수 없었다. 그는 “여러분은 제 노래의 시작이었고, 제가 버틸 수 있었던 이유”라고 했다.

그러면서 “가장 좋은 때에, 가장 아름다운 날들 속에서 스스로 걸어 나오는 것이 저에게 남은 마지막 자존심이고 감사의 방식이라 생각했다”며 “이 선택이 제가 걸어온 모든 시간들을 흐리게 하거나, 누구에게도 아쉬움만 남기는 이별이 되지 않기를 바란다”고 전했다.

마지막으로 임재범은 “그 여정을 어떻게든 제 방식대로 조용하지만 진심으로 끝까지 마무리하고 싶다”라며 “저의 노래를 사랑해주신 모든 분, 제 삶을 함께 걸어주신 여러분 진심으로 고맙고 정말 미안하다”고 인사를 건넸다.

1986년 록 밴드 ‘시나위’ 보컬로 데뷔한 임재범은 올해 40주년을 맞이했다. 그는 록과 발라드, 알앤비, 블루스 등 장르를 아우르는 보컬리스트로 한 획을 그었다. ‘비상’, ‘고해’, ‘이 밤이 지나면’, ‘사랑’ 등 수많은 히트곡을 남겼다. 2011년 MBC 경연 프로그램 ‘나는 가수다’에 출연해 ‘너를 위해’, ‘여러분’ 등 재편곡한 노래들로 다시 조명됐다. 2017년 아내가 암 투병 끝에 세상을 떠난 뒤엔 활동을 중단, 2023년 JTBC ‘비긴어게인-인터미션’을 시작으로 ‘싱어게인3’, ‘싱어게인4’까지 심사위원으로 대중과 만났다.

앞서 지난해 9월 신곡 발매 기념 기자간담회 당시 그는 “50주년, 60주년까지 할 수 있을지는 모르겠다”고 말하기도 했다.

임재범은 오는 17일~18일 서울 송파구 KSPO돔(구 체조경기장)에서 열리는 서울 공연으로 팬들과 만난다.