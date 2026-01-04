5일 오후 2시 공식 개통… 4일 개통식 거행 ‘무명대교’ 개통으로 아쉬움 남아 행정 착오 보다 인천시 행정 수반의 리더십 공백 인천 영종~청라 잇는 4.68㎞ 교량… 15일부터 통행료 징수

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]제3연륙교가 5일 오후 2시 부터 공식 개통된다.

제3연륙교는 인천국제공항이 있는 영종과 청라를 잇고 수도권과 인천을 연결하는 핵심 교통 인프라이다.

그러나 제3연륙교는 이름 없이 개통된다. 대교 개통 사상 이례적인 일이다.

인천광역시는 4일 오후 제3연륙교 개통 기념식을 개최한다. 유정복 인천시장과 주요 내빈, 관계자들이 참석한 가운데 제3연륙교의 공식 개통이 선언된다.

하지만, 이 교량에는 아직 공식적인 이름이 없다. 대형 교통 인프라가 무명 상태로 시민을 맞는 초유의 상황이 벌어진 것이다.

이는 단순한 행정 착오 보다 인천시 행정 수반의 리더십 공백을 상징적으로 보여준다.

이례적이고 상징적으로도 아쉬움이 크다. 단순한 명칭 문제를 넘어 이번 사안은 지역 갈등이 공공 인프라의 완성도와 공공 신뢰에 어떤 영향을 미치는지를 그대로 보여주는 사례이다.

교량, 도로 같은 국가·지자체 기반시설은 단순한 구조물이 아니라 지역 정체성, 행정의 합의 능력, 공공성의 결과물이다.

교량이 이름 없이 개통된다는 것은 행정이 최소한의 합의조차 이끌어내지 못했다는 자인처럼 비칠 수 있고 “일단 열고 보자”는 미봉책 행정의 인상을 줄 수 있다.

지역 간 갈증이 빚어 낸 결과

제3연륙교는 단순히 인천시민이 사용하는 교량이 아니다. 그렇기 때문에 ‘이름 없는 교량’을 바라보는 국민 입장에서는 “왜 이렇게까지 갈등이 해결되지 않았을까”라는 의문이 들 수 밖에 없다.

제3연륙교 갈등의 본질은 명칭 문제를 넘어 영종과 청라 지역 간 감정을 시작으로 더 나아가 정치적 책임 회피, 조정 실패한 행정 구조에 있다는 여론이 지배적이다.

특히 수도권 핵심 교통 인프라가 갈등의 상징물처럼 비쳐진 점은 매우 아쉬움으로 남고 있다.

이 사안은 인천시 행정 전반에 대해 조정 능력 부족과 리더십 부재, 사후적 대응 중심 행정이라는 평가를 낳을 소지가 크다.

앞서 인천시 지명위원회는 지난해 7월과 11월 두 차례에 걸쳐 제3연륙교 명칭을 ‘청라하늘대교’로 의결했다.

그러나 인천 중구와 영종지역 주민들은 “이를 수용할 수 없다”며 지난달 23일 국토부에 제3연륙교 명칭에 대한 국가지명위원회의 재심의 청구서와 주민 서명부를 제출했다.

또 제3연륙교 명칭을 ‘인천국제공항대교’로 지정해 줄 것을 요청했다. 반면 청라지역 주민들은 “이미 정해진 대교 이름”이라며 반발하고 있다.

인천시민 박모 씨는 “‘개통은 하지만 이름은 나중에’이라는 방식은 문제를 해결한 것이 아니라 미뤄둔 것에 불과하다”며 “이는 향후 다른 대형 프로젝트에서도 ‘어차피 나중에 싸울 텐데’라는 불신으로 이어질 수 있다”고 말했다.

또 다른 시민 김모 씨는 “교량 개통 자체는 교통 편의 개선, 물류 효율, 지역 경제 활성화라는 실질적 효과를 가져오기 때문에 국민 일상에 도움이 되는 기능은 분명하다”면서 “다만 문제는 성과를 스스로 깎아먹는 방식으로 개통한다는 점”이라고 지적했다.

인천시, 조정자 역할 제대로 수행 못해

제3연륙교 명칭 논란은 하루이틀의 문제가 아니다. 영종과 청라 지역 간 갈등이 장기화되는 동안 인천시는 조정자 역할을 제대로 수행하지 못했다는 지적이다.

그 책임의 종착지는 결국 유정복 인천시장이다. 합의가 어려울수록 결단이 필요한 자리, 바로 시장의 책무이기 때문이다.

그럼에도 인천시는 명확한 원칙 제시나 결정적 결단 대신 ‘논의 중’이라는 말로 시간을 흘려보냈고 결국 ‘이름 없는 개통’이라는 궁색한 선택에 이르렀다. 이는 갈등을 관리한 것이 아니라 방치한 결과로 볼 수 밖에 없다.

개통으로 교통 편의라는 성과는 분명하지만, 그 성과를 스스로 훼손한 책임 역시 행정의 수장인 시장에게 돌아간다. 공공 인프라는 기능만으로 평가되지 않는다. 과정과 결정의 품격이 함께 요구된다.

유 시장은 그동안 통합과 균형발전을 강조해 왔다. 그러나 제3연륙교 사례에서 드러난 모습은 통합보다는 분열, 균형보다는 눈치 보기였다.

행정의 수장이 갈등 앞에서 중립에 머무를 때 그 중립은 조정이 아니라 무책임으로 인식된다.

인천시장, 위기관리 능력·리더십 가늠하는 시험대

이번 사안은 단순한 교량 명칭 문제가 아니다. 유 시장의 위기관리 능력과 리더십을 가늠하는 시험대다.

대형 프로젝트마다 이해관계가 충돌하는 것은 피할 수 없다. 중요한 것은 그 갈등을 ‘어떻게 정리하느냐’이다.

이름 없는 개통은 “시장이 끝까지 책임지지 않았다”는 인상을 시민에게 남겼다. 이는 향후 다른 현안에서도 인천시 행정에 대한 신뢰를 약화시키는 요인이 될 수 있다.

유 시장은 지난해 제3연륙교 이름을 놓고 갈등속에 있는 영종과 청라 지역 주민들을 설득하고 이해시켜 논란의 소지를 잠재우겠다고 했다.

개통 이전에 좋은 결과가 나오길 바랬지만, 그렇지 못한 상황이다. 다소 늦은 감은 있지만, 결단의 시간은 아직 남아 있다.

명칭 결정의 명확한 시한을 제시하고 시민과 지역 앞에 직접 설명하며 최종 책임을 스스로 지는 모습을 보여야 한다.

그렇지 않다면 제3연륙교는 교통 인프라가 아니라 ‘결단을 미룬 행정의 상징물’로 기억될 수도 있기 때문이다.

제3연륙교의 이름 없는 개통은 행정 편의적 선택이 낳은 상징적 실패에 가깝고 인천시가 안고 있는 내부 갈등 조정 능력의 한계를 드러낸 사건이다.

해외에서도 ‘무명대교’로 등재

제3연륙교는 이름이 없어 해외에서도 ‘무명대교’가 됐다. 명칭이 확정되지 않아 세계기록위원회와 기네스북에 이름 없는 교량으로 등재돼 있는 상태이다.

제3연륙교 주탑에 설치된 전망대는 높이 182m로 세계에서 가장 높아 미국 세계기록위원회와 영국 기네스북에 ‘세계 최대 높이 해상교량 전망대(Highest observation deck on a Sea Bridge)’로 등재됐다.

하지만, 교량 명칭이 없어 ‘영종과 청라를 연결하는 교량’로 이름을 올렸다.

인천국제공항이 있는 영종국제도시와 연결되는 세 번째 교량인 제3연륙교는 7709억원을 투입해 길이 4.68㎞, 왕복 6차선로 건설됐다.

인천 영종·청라 지역 주민들과 옹진군 북도면 주민은 통행료가 무료이며 오는 4월부터는 무료화 대상을 인천시민 전체로 확대된다. 외지인은 2000원(승용차 기준·편도)이다.

인천시는 개통 초기 시민 불편을 최소화하기 위해 스마트톨링 시스템에 대한 시험운영을 실시해 하이패스 및 차량번호 인식률, 지역주민 감면 시스템의 정상 작동 여부 등을 집중 점검할 계획이다.

시험운영 종료 후인 오는 15일부터 통행료를 징수한다.