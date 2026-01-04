산업부, 서기관 22명 승진 발표이후 국과장 대규모 승진 예고 기후부 출범 3개월째 에너지쪽 승진 발표 거의 없어 김성환 환경부→기후부 장관의 용인반도체클러스터 지방이전 발언 파장 거세

[헤럴드경제=배문숙 기자]기후에너지환경부가 이재명 정부의 대표적인 조직 개편 부처로 출범한 지 3개월을 넘었지만 대내적인 부작용은 봉합되지 못하고 있다는 지적이다.

무엇보다 예전 환경부와 산업통상자원부 에너지 기능이 합쳐져 ‘공룡부처’로 출범을 하다보니 업무 분장, 승진, 정책순위 등을 놓고 출신 부처간의 보이지 않는 선이 그어져 내부 화합이 어렵다는 우려의 목소리가 나온다. 이로인해 에너지 담당자들은 친정인 ‘산업통상부로 귀순하고 싶다’는 자조적인 말들을 하고 있다.

또 기후부 출범으로 환경부 장관에서 에너지정책 수장이 된 김성환 기후부 장관은 이미 수 백 조원이 투입된 용인반도체클러스터의 지방 이전론을 거론해 지난해 사상 첫 수출액 7000억달러 돌파라는 기록을 세운 주인공인 반도체 업계를 당혹스럽게 하고 있다.

4일 세종관가에 따르면 산업부는 1급 5명이 용퇴한 상태로 8~9명 국장급 승진 인사를 앞두고 있다. 현재 국장급 2~3명이 대학과 협회 등 민간으로 이직할 예정으로 대규모 국과장 승진 인사도 예고된 상태다.

앞서 지난달 22일에는 서기관 승진자 22명도 발표했다.

이에 따라 산업부에서 기후부로 이동한 에너지 담당자들은 친정부처의 대규모 승진 인사 잔치 소식을 앞두고 하소연을 하고 있다는 것이 관가의 전언이다. 산업부에서 기후부로 옮겨가는 인원은 220여명(휴직자 등 포함)이지만 3개월째 기후부 인사에서는 에너지업무쪽에서 거의 나오지 않고 있다.

그러나 최근 더불어민주당 수석전문위원으로 이동한 전력산업정책관의 후임인사를 시작으로 대거 승진인사가 있을 것으로 예상된다. 산업부 출신인 기후에너지정책과장도 기후부의 메인인 기조조정실로 영전이 전해진다.

문제는 기후부이라는 한 지붕아래 예전 환경부와 산업부 출신들이 인사를 놓고 미묘한 신경전을 벌이고 있다는 점에서 융합이 쉽지 않다는 것이 관가의 대체적인 시각이다.

특히 김 장관이 탄소중립실현을 최우선 정책 가치로 두고 에너지정책에 강한 드라이브를 걸고 있는 상황속에서 에너지업무는 과도하게 늘어나고 있는 반면 승진 등 보상없이 일만 시키다보니 스스로‘노예’라는 자조적인 말들도 하고 있다.

여기에 최근 김 장관의 용인반도체클러스터 이전 발언은 대외적으로 파장이 커지고 있는 상황이다. 일각에서는 정치인 출신인 김 장관이 오는 6월 열리는 전국동시지방선거를 의식해 표심 공략에 나선 것 아니냐는 해석도 나온다.

이로인해 인기영합주의로 인해 한끝 차이로 쫓고 쫓기는 글로벌 반도체 경쟁에서 ‘선택과 집중’이 필요한 시기에 자칫 한국의 반도체 경쟁력을 후퇴시킬 수 있다는 우려의 목소리도 제기된다.

세종관가 한 관계자는 “국회의원 출신인 김 장관은 다음 총선 앞두고 나가면 그만이지만 현재 업무를 하고 있는 공무원들은 정권이 바뀌면 감사, 조사, 수사 등 온갖 책임을 져야할 수 있다”면서 “국가대계인 에너지정책이 장관의 발언으로 왔다갔다하면 관련 산업의 경쟁력이 생길 수 있겠냐”고 반문했다.