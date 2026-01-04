매매가, 12월 다섯째주 기준 10주째 상승

[헤럴드경제=김희량 기자] 부산의 아파트 매매가격이 3개월째 완만하게 상승하는 가운데 전셋값 상승폭이 확대되는 모양새다. 동시에 월간 아파트 거래량이 4년여 만에 처음으로 4000건을 돌파하면서 해운대·수영·동래구(해수동) 등 주거 선호 지역을 중심으로 한 추가 상승 기대감이 확대되고 있다.

4일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면 지난해 12월 다섯째 주(12월29일 기준) 부산의 아파트 전셋값은 직전 주보다 0.11% 오른 것으로 파악됐다.

부산의 아파트 전셋값은 지난해 8월 이후 17개월째 상승 랠리를 보이는 가운데 지난해 12월 셋째 주 0.07% 상승한 데 이어 넷째 주 0.09%, 다섯째 주 0.11% 등으로 상승 폭이 확대됐다.

특히 작년 12월 다섯째 주 동래구와 수영구에서는 각각 0.24%와 0.21% 올랐고, 해운대구와 연제구에서도 각각 0.16% 상승률이 나타났다.

작년 12월 다섯째 주 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.04% 오르며 10주째 상승했다.

동래구에서는 0.20% 상승했고, 해운대구와 수영구에서는 각각 0.15%와 0.10% 오르며 상승을 주도했다.

반면 원도심과 서부산권은 전반적으로 하락세를 유지하며 지역별 편차는 커졌다.

이런 가운데 지난해 11월 부산의 아파트 매매 건수는 4051건을 기록했다. 월간 기준 2021년 10월 이후 4년여 만이다.